Miajadas (Cáceres), entre los municipios con el precio de venta de vivienda más bajo de España en el primer trimestre

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MÉRIDA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Miajadas (Cáceres) se encuentra entre los municipios de España que en el primer trimestre de este año registraban el precio de venta de piso más bajo, con 460 euros por metro cuadrado, según el último informe publicado por el portal inmobiliario pisos.com.

El estudio, que usa datos de la información disponible en el propio portal, sugiere que el mercado de compraventa residencial en España mantuvo, durante los tres primeros meses de 2026, una polarización "extrema" entre municipios.

Del lado de los municipios con el precio más bajo, la plataforma señala que se concentran de forma "casi exclusiva" en el interior peninsular, donde las viviendas de la mayoría de las localidades no superan los 50.000 euros de precio medio. Albalate del Arzobispo (Teruel) registra el precio más reducido de todo el análisis, con 275 euros por metro cuadrado, y un precio medio de vivienda de 24.794 euros. Le siguen Pedro Muñoz (Ciudad Real), con 388 euros por metro cuadrado; Tamarite de Litera (Huesca), con 401 euros por metro cuadrado; Mota del Cuervo (Cuenca), con 405 euros por metro cuadrado; Graus (Huesca), con 416 euros por metro cuadrado y Campo de Criptana (Ciudad Real), con 429 euros por metro cuadrado.

Les siguen Las Pedroñeras (Cuenca, 436 euros por metro cuadrado), Bembibre (León, 439 euros por metro cuadrado), Madridejos (Toledo, 452 euros por metro cuadrado), Monreal del Campo (Teruel, 454 euros por metro cuadrado), Malagón (Ciudad Real, 459 euros por metro cuadrado), Covaleda (Soria, 459 euros por metro cuadrado), Miajadas (Cáceres, 460 euros por metro cuadrado), Andorra (Teruel, euros por metro cuadrado), Cospeito (Lugo, euros por metro cuadrado), Utrillas (Teruel, euros por metro cuadrado), Tarazona (Zaragoza, euros por metro cuadrado), Sariñena (Huesca, euros por metro cuadrado), Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba, euros por metro cuadrado) y Villablino (León, euros por metro cuadrado).

LOS PRECIOS MÁS ELEVADOS

En el extremo opuesto, los 20 municipios con el precio de venta más elevado en el primer trimestre de 2026 está encabezado por Baleares. Formentera abre la clasificación con 10.027 euros por metro cuadrado y un precio medio de vivienda de 902.454 euros. Le sigue Santa Eulària des Riu (Ibiza), con 9.107 euros por metro cuadrado y 819.604 euros de media, y Andratx (Mallorca), con 8.158 euros por metro cuadrado y 734.231 euros. Completan los cinco primeros Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), con 7.868 euros por metro cuadrado, y Calvià (Mallorca), con 7.565 euros por metro cuadrado.

Más abajo en el ranking, también de las Baleares, se encuentran Ibiza-Eivissa (7.358 euros por metro cuadrado), Sant Antoni de Portmany (7.112 euros por metro cuadrado), Sóller (5.925 euros por metro cuadrado), Santa Maria del Camí (5.870 euros por metro cuadrado), Santanyí (5.574 euros por metro cuadrado), Pollença (5.316 euros por metro cuadrado), Bunyola (5.120 euros por metro cuadrado) y Sant Lluís (5.055 euros por metro cuadrado), que en conjunto acaparan doce de los veinte primeros puestos.

El municipio más caro de la península es Zarautz (Guipúzcoa), con 6.088 euros por metro cuadrado, seguida de Marbella, con 6.078 euros por metro cuadrado y un precio medio de 546.993 euros, y Benahavís, también en Málaga, con 5.548 euros por metro cuadrado. También Sitges (Barcelona) se cuela en el ranking con 5.320 euros por metro cuadrado, mientras que Adeje (Tenerife), con 4.946 euros por metro cuadrado completa el top 20.

((Más información en Europa Press))