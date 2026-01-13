Miguel Ángel Morales espera que PSOE y PP "busquen acuerdos" en Extremadura para que la región no se poralice

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, atiende a los medios este martes en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mostrado su "preocupación" por las posibles negociaciones entre el PP y Vox para formar gobierno en la región tras las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, y ha pedido a PP y a su partido, el PSOE, que "hablen" y "busquen acuerdos" para que Extremadura "no se poralice y no se copie lo que está pasando en Madrid".

"Yo quiero que esta tierra, que los políticos que tienen la responsabilidad de gobernar o van a tener la responsabilidad de gobernar en función de la decisión libre de los extremeños y extremeñas, colaboren, hablen, dialoguen y busquen los acuerdos mejores para Extremadura. La polarización, los insultos, las descalificaciones, el y tú más, yo creo que no es bueno", ha señalado.

Respecto a algunas propuestas realizadas por Vox en el ámbito de igualdad, de la cooperación, de memoria histórica o en el mundo agrícola, Morales ha señalado que "no son buenas para esta tierra", por lo que ha pedido a los dos partidos políticos que "han sustentado la democracia en este país y en la región", ha dicho en alusión a PSOE y PP, "que puedan hablar, puedan dialogar y puedan buscar los acuerdos buenos para los extremeños y las extremeñas".

Al ser preguntado sobre si el PP aceptará las propuestas de Vox para entrar en el Gobierno regional con varias consejerías, ha dicho que no tiene "ni idea" de lo que pasará, pero ha insistido en que está "muy preocupado, no por el PSOE ni por el PP, sino por los extremeños y por la extremeñas".

"Yo lo que quiero y deseo es que la racionalidad, la mesura, la tranquilidad, el sentido común prevalezcan en la política. Y evidentemente lo que nunca quiero para mi tierra para mi región para mi provincia es que se traiga aquí lo que pasa en Madrid", ha dicho.

Por eso, ha pedido a los que tienen la responsabilidad de poder formar un Gobierno en la región, es decir, a PP con María Guardiola al frente, que "se dirija al Partido Socialista" y le diga "qué quiere" porque, "hasta ahora, lo que yo intuyo es que quiere hablar con Vox".

"Según me dicen mis compañeros de la dirección del partido en la región no ha habido ningún diálogo ni ninguna oferta concreta al PSOE. Por tanto, hasta que no sepamos lo que quiere la señora Guardiola difícilmente nosotros, que hemos perdido estrepitosamente, podemos plantear nada. Esperemos que lo planteen y luego decidamos", ha asegurado.

Así las cosas, para Morales "lo lógico y normal es que la racionalidad, el sentido común, la mesura y la no radicalidad sea lo que se imponga en la comunidad autónoma". "En política es fundamental el diálogo: hablar y hablar y hablar y buscar consenso y acuerdos, incluso aunque no haya acuerdos, pues que los desacuerdos también se encaucen", ha subrayado.

Llegado este punto ha mostrado su orgullo por ser presidente de la Diputación Provincial de Cáceres una institución donde los dos partidos con representación política --PSOE y PP-- han aprobado los presupuestos de los últimos ejercicios por unanimidad.

"Lo hemos hecho, no por el bien del PSOE y del PP, por el bien de los ciudadanos, y esto es a lo que la política debería tender, no a los líderes, a idolatrar a líderes o a lideresas impresionantes, que son eso, líderes y lideresas, porque lo importante es la ciudadanía y los partidos políticos se deben a los ciudadanos más que a los militantes", ha incidido este martes en declaraciones a los medios el que ha sido durante doce años el secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres.

ACTA DE MIGUEL ÁMGEL GALLARDO

Sobre la decisión del exsecretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, de recoger su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, Morales ha recordado que eso es un trámite que hay que hacer pero hasta la constitución de la cámara no se sabrá si "todos juran o prometen" su cargo.

No obstante, ha recordado su opinión sobre que se trata de una cuestión personal que debe decidir el propio Gallardo, aunque ha insistido en que él no tomaría posesión como diputado. "Yo en su caso, obviamente, no lo haría primero por uno mismo y luego por el propio partido. Esta es la posición que yo mantuve después de las elecciones y la que mantengo ahora, pero con un absoluto respeto a la decisión personal de cada compañero y de cada compañera", ha concluido.