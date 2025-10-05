Militantes y ciudadanos despiden en silencio a Vara, expresidente y uno de los "padres" de la familia socialista

El PSOE de Extremadura ha convocado cinco minutos de silencio este domingo frente a la sede regional del partido en Mérida, así como en las casas del pueblo de la región - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Guardando un solemne silencio durante cinco minutos frente a la sede regional del PSOE en Mérida, más de dos centenares de personas han despedido este domingo al expresidente de la Junta de Extremadura y uno de los "padres" de la "familia socialista" Guillermo Fernández Vara.

Lo han hecho entre lágrimas, abrazos y cálidas muestras de apoyo y ternura, horas después de que la formación confirmara la muerte del que fuera presidente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.

"Él ha mirado por Extremadura más que cualquier otro presidente y sin pedir nada a cambio", han asegurado en declaraciones a Europa Press Juani y Pedro Ruíz, siendo este último un militante entre las filas socialistas desde hace décadas que ha instado al espectro político a "aprender" del talante y "humanidad" que caracterizaba a Fernández Vara.

"No hay ningún político que hable mal de Guillermo. Y eso quiere decir algo", ha sentenciado Ruíz sin poder evitar algunas pausas motivadas por la emoción de la muerte de un hombre al que ha reivindicado como, ante todo, "buena persona".

(Más información en Europa Press)