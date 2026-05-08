El Ministerio de Hacienda iniciará una ronda con CCAA para aprobar la nueva financiación autonómica "cuanto antes"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, junto al presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, antes de la firma de un convenio de la ong con Loterías y Apuestas del Estado, en Cáceres - CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS

CÁCERES 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado que el Gobierno va a iniciar una ronda de contactos con las Comunidades Autónomas (CCAA) para "cuanto antes" llevar el proyecto de ley de financiación autonómica al Congreso de los Diputados, y que "sean los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra".

España ha defendido la reforma planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez porque suponen 21.000 millones de euros adicionales en esa propuesta de modelo de financiación autonómica. "Ninguna comunidad autónoma pierde, todas ganan, es más transparente, es más equitativo y nos hace más fuertes", ha subrayado el ministro.

"Y ahora los pasos que vamos a dar después de la presentación de ese modelo van a ser dialogar con todos los territorios. Es marca de la casa", ha añadido España al ser preguntado este viernes en Cáceres por este asunto donde ha asistido a la firma del convenio de colaboración entre la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y Cáritas Española.

En su respuesta, el ministro de Hacienda ha reiterado que cuando se habla de financiación autonómica, se está hablando de "cómo los impuestos de todos los españoles se reparten entre las distintas administraciones", como las CCAA que tienen "grandes competencias del estado del bienestar" como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la vivienda.

Por ello, ha defendido el modelo propuesto porque está en la línea de potenciar "una España diversa" y mejorar el estado del bienestar. "Hay una propuesta encima de la mesa y es una propuesta que vamos a dialogar, como ya se comprometió mi predecesora María Jesús Montero, con las distintas comunidades autónomas para intentar alcanzar cuanto antes un acuerdo que dé estabilidad financiera a las comunidades autónomas", ha añadido.

"Desconozco las razones por las que algunos líderes autonómicos están en contra de recibir más recursos. Yo creo que la prioridad de cualquier responsable autonómico es los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Y recibir más recursos para su estado del bienestar me parece que siempre es una buena noticia", ha apuntado Arcadi España.

ANTICIPOS A CUENTA

El ministro también se ha referido a los anticipos a cuenta que algunas CCAA, como el caso de Extremadura, han reclamado al percibir diferencias entre lo ingresado y lo adelantado. Ante eso, el ministro ha pedido un "ejercicio de coherencia", ya que, según ha recordado "los anticipos a cuenta no están actualizados porque el Gobierno de España presentó un real decreto ley y el Partido Popular lo tumbó en el Congreso de los Diputados".

"Pero que no se preocupen, aunque sea su propio partido el que ha tumbado esto, la voluntad del Gobierno de España es garantizar todas las necesidades de financiación de las comunidades autónomas", ha resaltado Arcadi España, que ha explicado que, en el caso de Extremadura, el Gobierno ha ingresado más de 7.300 millones de euros, "más que en los otros siete años del anterior gobierno del Partido Popular".

Por ello, se ha preguntado "en qué han ido destinando esas comunidades autónomas, en este caso Extremadura, esos recursos adicionales que superan en más de un 30% los recibidos anteriormente".

"Lo normal hubiera sido que hubieran sido destinados a reducir listas de espera, a reforzar la sanidad, la educación. Hay gobiernos que dentro de su autonomía lo están dedicando a bajar los impuestos a las rentas más altas o a privatizar servicios públicos. Y eso es lo que tienen que valorar los ciudadanos", ha espetado.

Arcadi España ha defendido que "el compromiso del Gobierno de España es con diálogo, con transparencia, seguir apoyando financieramente a las comunidades autónomas y presentando un modelo de financiación que dé también tranquilidad estructural a todos los territorios para que puedan abordar sus inversiones".