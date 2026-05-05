El Ministerio de Trabajo aprueba una inversión de 15 millones para el Plan Integral de Empleo en Extremadura

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; el ministro de la Presidencia, Justicia, Félix Bolaños; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Empleo y Economía Social, el desarrollo de los Planes de Empleo de Andalucía, Extremadura y Canarias, con la consiguiente participación del Estado en su financiación a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La financiación se realizará con cargo al presupuesto del SEPE y será de 50.000.000 euros para el Plan integral de empleo de Andalucía, 15.000.000 para el Plan integral de Empleo de Extremadura, y 45.000.000, para el Plan integral de empleo de Canarias

Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en una nota, estos planes incorporan medidas para combatir el paro e impulsar el empleo en el archipiélago y ambas comunidades autónomas. El Real Decreto aprobado este martes regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación en el trabajo, para el ejercicio presupuestario 2026.

En relación con el Plan de Empleo de Extremadura, serán objeto de financiación las actuaciones que se concreten en el convenio que se formalice entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la comunidad autónoma para generar empleo de calidad y riqueza; y mejorar la calidad del empleo.

También, desarrollar la empleabilidad de la población activa facilitando la adquisición, actualización y mejora de las aptitudes y actitudes necesarias para el mercado laboral actual y futuro, a través de Políticas Activas de Empleo renovadas; fomentar la inclusión y diversidad; potenciar y consolidar los sectores estratégicos; y estimular la Transformación Digital y mejorar el Servicio Público de Empleo.