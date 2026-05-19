El Ministerio de Transporte estudia distintas posibilidades tras la interrupción de la línea de autobús Mérida-Sevilla

Imagen de archivo del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reafirmado que el Ministerio de Transportes está "sumamente preocupado" y estudia distintas posibilidades tras la reciente interrupción de la línea de autobuses entre Mérida y Sevilla.

A este respecto y preguntado por dicha línea y el hecho de que la empresa FlixBus haya reclamado un servicio de cabotaje para dar solución a dicha suspensión, Quintana ha explicado que lo que puede decir es que el Ministerio está "sumamente preocupado por este caso" y "lógicamente va a tomar ahora la decisión desde el punto de vista jurídico", "teniendo en cuenta" que hay una empresa, que es Leda, que estaba anteriormente y tenía la concesión administrativa, y que se han iniciado los trámites para la reversión de esta última.

"Los temas jurídicos se están estudiando; ahora mismo el Ministerio está estudiando distintas posibilidades para intentar mejorarlo", ha señalado, para recordar que "transitoriamente" se puede utilizar la línea Gijón-Sevilla, que lleva otra empresa.

Mientras tanto, ha continuado, "lógicamente es una preocupación", pero se vive en un Estado de Derecho y se tienen que cumplir las distintas normativas, "y lo tenemos que hacer jurídicamente como así sea posible". "Sé que el Ministerio está estudiando y esa es una de las posibilidades que está estudiando", ha agregado.

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones a los medios tras inaugurar unas jornadas de formación en materia de violencia de género destinadas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local, a tenor de lo cual ha resaltado la importancia de la formación como "absolutamente clave ante este problema que es la violencia de género", así como la de la participación de los entornos para luchar contra dicho tipo de violencia.