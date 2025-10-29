El Ministerio de Transportes aprueba el proyecto de trazado para una vía ciclista y una pasarela en la N-521 en Cáceres

Cartel de la actuación de mejora de seguridad de ciclistas y peatones en Cáceres - MINISTERIO DE TRANSPORTES

CÁCERES, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado para la construcción de una vía ciclista y una pasarela en la carretera N-521, entre los kilómetros 41,900 y 44, en el término municipal del Cáceres, con un presupuesto de obra estimado de 2,8 millones de euros (IVA incluido).

Tras esta aprobación, que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se continuará con el proyecto de construcción, donde se definirá dicha actuación con el grado de detalle necesario para hacerla factible, según la normativa de carreteras.

El objeto de estas actuaciones es contribuir a una movilidad urbana más segura y sostenible, a través de la mejora de las condiciones de seguridad de los usuarios más vulnerables, como peatones y ciclistas, así como de la potenciación de modos de transporte alternativos al vehículo privado.

El proyecto consiste esencialmente en conectar el carril-bici que finaliza en la glorieta del kilómetro 42,800 de la N-521 (proveniente de Sierra de Fuentes y la autovía A-58) con los carriles-bici de las rondas urbanas norte y sureste de Cáceres (esta última puesta en servicio en junio de 2021) que confluyen en la glorieta del kilómetro 44.

Además, se incluye un acerado para comunicar peatonalmente las instalaciones de la Universidad de Extremadura con los accesos al nuevo Hospital (kilómetro 42,15), así como con el acceso al Centro de Cirugía de Mínima Invasión (kilómetro 41,9), informa en nota de prensa el Ministerio de Transportes.

En concreto, las actuaciones contempladas en el proyecto son la construcción de vía ciclista de aproximadamente 1.200 metros de longitud, paralela a la carretera N-521 por su margen derecha.

También la ejecución de una pasarela (ciclista y peatonal) sobre la N-521 en el entorno del kilómetro 43,900. Se incluyen escaleras en ambas márgenes, para facilitar su uso por los peatones.

Asimismo, se contempla la conexión de la pasarela anterior, por ambas márgenes de la N-521, con los carriles-bici de ambas rondas urbanas mediante sendos tramos de vía ciclista. En la glorieta del kilómetro 42,800 se prevé conectar con el final del carril-bici proveniente de la A-58 y Sierra de Fuentes. En la glorieta del kilómetro 44, se prevén las conexiones con los carriles bici paralelos a las rondas urbanas norte y sureste de Cáceres.

De igual modo, se ejecutarán acerados entre los kilómetros 42,8 y 41,9. La actuación se completa con señalización y balizamiento, integración ambiental, desvíos provisionales y señalización de obra, control de calidad, gestión de residuos y seguridad y salud.

La construcción de la vía ciclista y pasarela en este tramo lleva implícita su cesión posterior al Ayuntamiento de Cáceres, que pasará a ser el nuevo responsable de su conservación y mantenimiento, de acuerdo con la Orden TMA/1160/2021, de 8 de octubre, por la que se establece el marco para la celebración de acuerdos de entrega a los ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cáceres asumirá la titularidad de la calzada lateral de la N-521 entre el acceso principal al Hospital Universitario de Cáceres y la glorieta de la Residencia Asistida; así como el vial de acceso al hotel AhC desde el Camino de los Carboneros.