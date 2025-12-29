El Ministerio de Transportes licita las obras para mejorar la iluminación de la A-5 a su paso por la ciudad de Badajoz

Actuación de mejora de la iluminación de la A-5 a su paso por la ciudad de Badajoz - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BADAJOZ, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 807.532 euros (IVA incluido) las obras de mejora de la iluminación de la autovía A-5 a su paso por la ciudad de Badajoz desde el enlace 407 hasta la frontera portuguesa (autopista A-6, tramo Marateca-Caia), en la provincia de Badajoz.

El anuncio de licitación ya ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La mejora se llevará a cabo mediante la instalación de luminarias tipo LED que sustituyan a la instalación existente basada en luminarias de vapor de sodio.

La nueva instalación definida en el proyecto de construcción se extiende, en concreto, por el tronco de la autovía A-5 (desde el enlace 407 hasta la frontera portuguesa en el río Caya); por el enlace 407 de la autovía A-5 (incluye los ramales y glorietas del enlace y el vial que une ambas glorietas); y por el vial anexo (tramo residual de la carretera N-V) en la margen izquierda de la autovía A-5.

Los trabajos contemplan actuar sobre el sistema de alumbrado vial; cuadros y circuitos eléctricos de alimentación de alumbrado; canalización de distribución de circuitos de alumbrado; y adaptación de los cuadros eléctricos de baja tensión.

Las obras tienen por objeto modernizar la iluminación del tramo final de la A-5 en el límite con Portugal, en línea con la Estrategia de Eficiencia Energética de la Red de Carreteras del Estado, que busca reducir el consumo energético un 50 por ciento entre 2022 y 2028. La actuación dará cumplimiento al Real Decreto 1890/2008 de eficiencia energética en alumbrado exterior y a la Orden Circular 36/2015 sobre iluminación de carreteras.

La actuación es "especialmente relevante" por su localización en el extremo final de la A-5, junto a la frontera entre España y Portugal, una de las principales puertas de entrada al territorio nacional y punto clave del eje Madrid-Lisboa que forma parte de la Red Transeuropea de Transporte.

Actualmente, la autopista portuguesa A-6 cuenta con iluminación en servicio, pero el alumbrado de la A-5, basado en luminarias de vapor de sodio, está fuera de servicio por daños en el cableado causados por hurtos y vandalismo. La restauración del alumbrado dará continuidad a la iluminación en territorio español y mejorará la eficiencia energética de la instalación, apunta en nota de prensa el Ministerio de Transportes.

Además, la actuación incrementará la seguridad vial al proporcionar condiciones de visibilidad adecuadas en horario nocturno, lo que contribuirá a reducir la accidentalidad, facilitar la protección policial y promover el transporte en horas nocturnas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue trabajando en la mejora de las infraestructuras en Extremadura con, por ejemplo, la concesión de seis millones en ayudas para la adecuación, mejora y acondicionamiento de la carretera N-630A a su paso por Plasencia o la licitación para la reposición y ejecución de 91,35 kilómetros de cerramientos en distintos puntos kilométricos de la red ferroviaria en Extremadura.