La ministra de Defensa visita este lunes la Brigada 'Extremadura' XI

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una foto de archivo - Jesús Hellín - Europa Press

BADAJOZ, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este lunes, 13 de julio, la Brigada 'Extremadura' XI en el Acuartelamiento 'General Menacho' de Bótoa.

La visita de Robles a la Brigada 'Extremadura' XI tendrá lugar a las 11,50 horas del lunes, cuando la ministra hará imposición de la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco a Ana María Serra, según avanza el Ministerio de Defensa en nota de prensa.