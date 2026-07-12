La ministra de Defensa visita este lunes la Brigada 'Extremadura' XI

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una foto de archivo
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una foto de archivo - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Extremadura
Publicado: domingo, 12 julio 2026 11:36
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    BADAJOZ, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este lunes, 13 de julio, la Brigada 'Extremadura' XI en el Acuartelamiento 'General Menacho' de Bótoa.

   La visita de Robles a la Brigada 'Extremadura' XI tendrá lugar a las 11,50 horas del lunes, cuando la ministra hará imposición de la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco a Ana María Serra, según avanza el Ministerio de Defensa en nota de prensa.

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