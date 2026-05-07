El ministro de Hacienda preside este viernes en Cáceres la firma del convenio de colaboración entre Loterías y Cáritas

El ministro de Hacienda, Arcadi España, en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press

MÉRIDA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, preside este viernes, día 8, en Cáceres, el acto de firma del convenio de colaboración entre la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y Cáritas Española.

La firma tendrá lugar en la tienda 'Moda re-' que posee Cáritas en la calle Pintores, a partir de las 11,30 horas, ha informado el Ministerio de Hacienda en nota de prensa.

En el acto estarán presentes el presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, y el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón.

Posteriormente, el ministro visitará las instalaciones de Cáritas, la tienda 'Moda re-' de la institución y conocerá el trabajo de esta institución en materia de empleo e inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.