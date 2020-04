Monago defiende que el estado de alarma por el Covid-19 "no puede ser una mordaza" para la oposición

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que el estado de alarma derivado del Covid-19 "no puede ser una mordaza", y que "no se puede acallar a la oposición en estos momentos quitándoles la posibilidad de hablar en el Parlamento autonómico".

Asimismo, ha alertado de que los grupos políticos no están teniendo la oportunidad de ejercer su función constitucional de controlar al gobierno.

Ante esta situación, José Antonio Monago ha señalado que los extremeños están "huérfanos" de un gobierno autonómico que gobierna "sin escuchar a nadie" y sólo "replica lo que le dice Madrid", informa el PP en nota de prensa.

Por eso, el líder del PP extremeño ha recalcado que el poder legislativo tiene el deber de controlar al poder ejecutivo, y, si eso no se hace, "no estaríamos viviendo en un régimen democrático", porque es más propio de otras formas de gobierno que la mayoría no desea.

Para el presidente del PP extremeño, tanto Pedro Sánchez como Guillermo Fernández Vara han aprovechado la situación excepcional que vivimos por la expansión del coronavirus para "amordazar la palabra a los representantes legítimos de los extremeños", y así, no permiten impulsar las respuestas que la oposición tiene para la crisis.

"Tenemos ideas buenas para ayudar, pero no nos dejan hacerlo", ha apuntado Monago, quien ha afeado a Vara que haya dicho que comparecerá cuando concluya el estado de alarma, y ha recordado que el PP ya ha pedido que lo haga de inmediato en varias ocasiones, porque "cuando todo esto termine puede ser demasiado tarde", y ya no habrá marcha atrás.

En ese sentido, el presidente del PP extremeño ha advertido que el país vive "momento cruciales", ante los que el gobierno de la Junta no puede zafarse del control de las fuerzas políticas.

Asimismo, José Antonio Monago ha compartido la reflexión del presidente Felipe González cuando dice que el pluralismo político está representado en el Parlamento y no puede silenciarse, tras lo que ha considerado que aún se está a tiempo de reconducir la situación, y ha hecho hincapié en que el estado de alarma es una cosa y "el estado de excepción es otra bien distinta", así, ha rechazado que la mayoría absoluta sirva para imponer el silencio.

"¿De qué nos sirve que la Junta nos pida unidad y apoyo si, donde podemos unirnos, no quieren comparecer?", ha lamentado Monago, quien ha recordado que el PSOE ha rechazado la petición de comparecencia de Vara cuando hay varios presidentes autonómicos que sí lo han hecho. En este sentido, ha reiterado que el Parlamento es el templo de la palabra y no puede estar en modo silencio, sino dando respuesta a los problemas que tienen los extremeños.