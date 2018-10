Monago exige a la Junta que esté "ojo avizor" ante las "posibles transferencias de más dinero" del Gobierno a Cataluña

Publicado 03/08/2018 13:14:42 CET

BADAJOZ, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha exigido a la Junta que esté "ojo avizor" ante las "posibles transferencias de más dinero" o infraestructuras del Gobierno central a Cataluña, ya que "lo que sea de más para ellos es de menos" para la región.

Monago se ha pronunciado de esta forma en una rueda de prensa en Badajoz a preguntas de los medios sobre la reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, celebrada esta semana.

"El problema es que los nacionalistas, lo que quieren, tenemos que enterarnos ya, es la independencia. Es decir, lo quieren todo, y el problema es que el PSOE intenta acallar esa radicalidad con más concesiones, con más competencias, con más recursos, con más inversiones, pero es que eso no les vale porque ellos lo quieren todo", ha sostenido.

En esta línea, el líder de los 'populares' extremeños ha realizado el símil de una familia que tiene cuatro hijos y en la que si uno toma "ración doble" se debe repartir el resto de comida entre los otros tres hijos.

Así, Monago ha instado al Ejecutivo regional a "dar la pelea" porque, como ha dicho, lo que pasa es que aquí "algunos están muy flaquitos", en relación a Extremadura, y otros están "bien".

También, José Antonio Monago ha dicho que no le sorprende que una

ministra como Meritxell Batet, esté "negociando", aunque le "duele", ha reconocido, que el secretario de Estado de Política Territorial, el extremeño Ignacio Sánchez Amor, esté con "este tonteo" y forme "parte de esta ópera".

Por otra parte, y preguntado por el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en cuanto a la intención de voto, Monago ha dicho que la encuesta es "añeja" y que las encuestas añejas "no valen porque están pasadas"

Así ha dicho que dicha encuentra no recoge el "efecto" del cambio de liderazgo en el Partido Popular tras la victoria de Pablo Casado, además de sostener que "tiene más maquillaje que los Carnavales de Badajoz".

"Yo no me creo ni mijita. Con esa encuesta Sánchez mañana firma el decreto de elecciones y como no lo ha firmado no se lo cree ni Sánchez", ha aseverado.