Monago pide que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno para que "nadie se quede atrás"

GRANADA/MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido este domingo que el líder del PP, Pablo Casado, sea el próximo presidente del Gobierno, para que "nadie se quede atrás".

En este sentido, ha lamentado Monago que en España quien se queda atrás "se queda más atrás" y los que van adelante, con la ayuda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siguen más adelante", momento en el que ha dicho que solo hace falta leer los acuerdos del Consejo de Ministros para darse cuenta de la "pura y dura realidad".

Por ello, ha recalcado que, frente a eso, es "tan importante" ejemplos como el de Andalucía, por parte de su presidente autonómico Juanma Moreno, y que Casado sea el próximo presidente del Gobierno para que "nadie se quede atrás".

José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones durante su intervención este domingo en el Congreso del PP de Andalucía, celebrado en Granada, y que ha reelegido a Juan Moreno como presidente de los 'populares' andaluces.

Monago ha participado en el congreso del PP andaluz junto a los presidentes del PP en Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha, Alejandro Fernández, Carlos Iturgaiz y Francisco Núñez, respectivamente.

EXTREMADURA Y ANDALUCÍA TIENEN "MUCHAS COSAS" EN COMÚN

Monago ha resaltado en su intervención que Extremadura y Andalucía tienen "muchas cosas" en común, como la frontera o la forma de ser, y ha felicitado a Juanma Moreno tras su elección porque el trabajo realizado "va dando sus frutos".

En este sentido, ha recordado que a Moreno, antes de ser presidente de Andalucía, le decía que tenía la suerte de tener una región que era como un Ferrari pero el "problema" que tenía la región en aquel momento era que quien la conducía "no tenía carnet".

"Los tribunales le quitaron luego el carnet de conducir a los que llevaban el Ferrari, fijaos en quienes llevaban el Ferrari, y ha tenido que venir después de 40 años un presidente y un equipo del Partido Popular para que se demuestre la potencia que tenía Andalucía, y ahí vienen acompañando los indicadores", ha asegurado.

De este modo, José Antonio Monago ha mostrado su orgullo por el PP andaluz, por el gobierno de la región y por el propio Juanma Moreno porque trabajan por el bienestar de los andaluces pero también por el del resto de los ciudadanos de España.

"Es un ejemplo, Juanma, lo que estás haciendo es un ejemplo inspirador, es un espejo en el que mirarse tantos y tantos territorios del conjunto de este maravilloso país que es España", ha recalcado.

"Los que más pían, los que más chantajean son sobre los que más escribe el Boletín Oficial del Estado, sobre los más se acuerdan en el Consejo de Ministros y los demás se van quedando atrás", ha lamentado.

En este sentido, el líder de los 'populares' extremeños ha remarcado que España es un "gran proyecto que tiene que caminar junto y que no puede dejar a nadie atrás, no se puede balcanizar, no se puede perder el espíritu de solidaridad".

También ha apelado Monago a construir entre todos España, para lo que ha puesto de ejemplo que antes de la pandemia los agricultores y ganaderos extremeños fueron recibidos "a palos" con motivo de unas protestas y, meses después, ya con la pandemia, estos profesionales decidieron subirse a sus tractores para que no faltase nada en los lineales de los supermercados.

"No había coches en las carreteras pero sí había tractores trabajando el campo sin parar. Esa es la España interior, esa es la España de los pueblos, esa es la de los agricultores y ganaderos, no pararon", ha aseverado, a lo que ha añadido que le "molesta bastante" que se hable de España vaciada cuando en esos pueblos "hay mucha gente que merece mucho la pena".

De esta forma, ha dicho, cuando se habla de España vaciada ha abogado por estar "muy pendiente" con los que algunos quieren hacer con ella, ya que se quiere "alimentar plataformas para que, en definitiva, nuevamente se resten posibilidades".

"El Partido Popular, yo recuerdo, es un partido que tiene siete apellidos de pueblo, está en todos y cada uno de los pueblos de España, de la España de interior, y ha contribuido al desarrollo de nuestros pueblos", ha aseverado, además de decir que cuando vengan los que "han descubierto ahora los pueblos" se debe exponer que el PP "siempre" ha preocupado por ellos.

Así, ha dicho que estos momentos la defensa de los pueblos puede ser moda para algunos pero para los miembros del PP siempre ha sido su "seña de identidad".