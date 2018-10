Monago recalca que él se manifestará en Madrid por un tren "digno" y pide a Vara que se deje de "rollos" en este tema

Publicado 16/10/2018 13:29:10 CET

MADRID/MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha recalcado que él acudirá a Madrid el tercer fin de semana del próximo mes de noviembre para manifestarse por un tren "digno" para la comunidad, y le ha pedido al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que se deje de "rollos" en este asunto y "pase de las palabras a los hechos" con una convocatoria en la capital española "con autobuses pagados por la administración como hizo hace un año con un gobierno de Rajoy".

Así, ha exigido que Fernández Vara "no" busque "el burladero" de lo que pueda decir o no el Pacto por el Ferrocarril de Extremadura sobre acometer nuevas manifestaciones o no en Madrid para reclamar un tren "digno" para la región, ya que "han empeorado la situación (del tren en la comunidad) respecto al año pasado".

Además, ha entendido que está claro a su juicio que "lo que pasa con Extremadura no pasa en ningún sitio" y que el Gobierno central trata a dicha región de la manera que lo hace en materia ferroviaria "porque el señor Vara es muy dócil, muy blandito, muy blandito", y debido a que "(Vara) él era de Susana (Díaz) y ahora es de (Pedro) Sánchez y traga con todo lo que venga", ha espetado Monago.

En declaraciones a los medios antes de la reunión este martes en Madrid del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Monago ha insistido en todo caso que él va a acudir a una manifestación en Madrid en el tercer fin de semana de noviembre "porque las razones no se cuentan por número de autobuses" y con la finalidad de que el ministro Ábalos "se entere", aunque en este punto ha reconocido "hay un lobby que le interesa otros corredores y no le interesa el (tren) extremeño".

SITUACIÓN "DE COÑA"

Preguntado sobre la postura de Vara en favor de una manifestación en favor del tren digno de Extremadura supeditada a la decisión que adopte al respecto el Pacto por el Ferrocarril en la comunidad, el 'popular' ha pedido al presidente de la Junta "que se deje de rollos", y ha indicado que él va a acudir "el tercer sábado de noviembre" a Madrid "a exigir un tren digno para Extremadura" porque "han empeorado la situación respecto al año pasado" y ya hace un año él acudió a Madrid a manifestarse "por un tren digno".

"Lo que no podemos buscar es el burladero de lo que puedan o no decir el Pacto por el Ferrocarril", ha espetado el 'popular', quien ha añadido que "el Pacto por el Ferrocarril va a decir en buena medida lo que diga el presidente de la comunidad, como no podía ser de otra manera".

"Yo voy a venir aquí", ha reiterado Monago en alusión a su asistencia a una próxima manifestación en Madrid, debido a que "lo que pasa con Extremadura no pasa en ningún sitio", después de que "se ha quedado el tren sin combustible por el camino" y "ha habido veces que no se ha movido el tren porque no había maquinistas", algo que a su juicio "es de coña".

"Esto es de coña ya. No se atreve el Gobierno de España a mantener una línea así con Cataluña o con Valencia o los trenes en otras comunidades autónomas... Lo hacen con Extremadura porque el señor Vara es muy dócil, muy blandito, muy blandito... Él era de Susana (Díaz) y ahora es de (Pedro) Sánchez y traga con todo lo que venga", ha espetado Monago, quien ha esperado que Fernández Vara "pase de la palabra a los hechos" y que "no busque burladeros" y "el tercer sábado" de noviembre haya una manifestación en Madrid "con autobuses pagados por la administración como hizo hace un año con un gobierno de Rajoy".

En este sentido, ha considerado "curioso" que "antes el problema era de Rajoy de los trenes y ahora es de dos gerentes que han cesado". "Hombre, no... será el problema de Sánchez, porque si antes le gritábamos a Rajoy...", ha apuntado.

Sobre los apoyos que cuenta para esa movilización a la que llama en Madrid, Monago ha dicho que él va a acudir. "Conmigo, yo voy a venir conmigo, porque las razones no se cuentas por número de autobuses, y como las razones las han visto los extremeños de gente que se queda tirado en medio de un barbecho arrastrando las maletas por el campo, cómo sale ardiendo una máquina, cómo ha habido 100 incidencias en los últimos dos meses, cómo se ha quedado un tren sin maquinista en ocasiones, cómo ha habido días que no ha podido rodar el tren porque no tenía combustible..."

"Menos mal que era el tren... Si es el avión... Claro, es que un avión sin combustible... Es que lo que ha pasado en Extremadura... Entonces, yo voy a venir conmigo", ha incidido.

"Si no quieren venir los sindicatos que quieren hacer la manifestación en Mérida... En Mérida no se entera Ábalos... Bueno, no se enterará ni aún haciéndola aquí (en Madrid)", ha señalado el 'popular', porque "aquí hay un lobby que le interesa otros trenes y no le interesa el extremeño, otros corredores y no le interesa el extremeño". "A las pruebas me remito", ha dicho.

PRESUPUESTOS EXTREMEÑOS

Por otra parte, sobre los Presupuestos de Extremadura (PGEx) 2019 y la fecha tope del 6 de noviembre marcada por Vara para su presentación, Monago ha indicado que el PP "no" apoyará dichas cuentas porque el presidente de la Junta le ha "mentido" a él y a su partido en los dos primeros presupuestos de esta legislatura.

"Él llegó a acuerdos conmigo para que no se bloqueara Extremadura como consecuencia de un bloqueo presupuestario. Yo actué de buena fe, yo me abstuve para que hubiera presupuestos, hubo unos requisitos y no se han cumplido", ha incidido el 'popular' en referencia a Fernández Vara.

"A mí me ha mentido (Vara) dos años, y por lo tanto permítame que no permita que me mienta más el presidente de la Junta, que no ha cumplido con su palabra", ha incidido a preguntas de los medios.