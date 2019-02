Monago señala que el PP trabajará para que Sánchez "no" reedite su "pacto" con "nacionalistas" y EH Bildu

Publicado 18/02/2019 14:25:10 CET

MÉRIDA/MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha indicado que su partido trabajará de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril para que el socialista Pedro Sánchez "no" reedite su "pacto" con "nacionalistas" e "incluso" con EH Bildu.

"Eso es lo que vamos a intentar entre todos, que no se reedite", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "para eso hace falta sacar más votos que el PSOE y sumar voluntades" porque "eso es lo importante en estos momentos".

Sobre si cree que para eso es necesario centrar el discurso en el seno del PP, ha indicado que "el discurso de Casado está muy centrado", y ha añadido que "es verdad que más que más que hablar aquí de reeditar el pacto de Andalucía" lo que su formación va a "intentar evitar es que se reedite el pacto de Sánchez, el pacto de perdedores, de nacionalistas y de radicales para gobernar este país tan en precario como esos ocho meses que ha estado de presidente del Gobierno".

"Yo creo que al final lo que hay que hacer es un discurso por encima del tono que sea útil al conjunto de los españoles, que sea un discurso que atienda cuáles son las reivindicaciones, los problemas, las carencias para seguir ganando el futuro que es lo que quieren la inmensa mayoría de las familias. Lo del tono puede ser anecdótico", ha añadido a preguntas de los medios con motivo de su asistencia este lunes en Madrid a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP.

INSULTOS

Por otra parte, preguntado sobre si le rechinan los insultos que se han podido destinar últimamente a Pedro Sánchez, el 'popular' ha dicho que a él la "rechina EH Bildu", y ha añadido que lo que le "extraña" es que "a la mayoría de la gente no le rechine que un presidente que no ha ganado las elecciones lo haga con el apoyo de EH Bildu y esté dispuesto a reeditar esos apoyos, porque en ningún momento se ha desprendido de esa mochila".

Al respecto, ha apuntado que "insultos sólo hay que ver las redes y ver las parroquias que hay"; al tiempo que ha señalado que "eso desgraciadamente está muy de moda en la opinión pública" y que en todo caso cree que "no podemos tener la piel tan fina". "El PSOE parece que tiene la piel muy fina cuando precisamente no se ha caracterizado en muchas ocasiones por eso", ha aseverado.

De igual modo, y sobre "la hoja de ruta del márketing político de Sánchez" de "azuzar el miedo a la derecha, a esa gran coalición", ha indicado que es algo que a su juicio "está muy bien pero no deja de ser una hoja de ruta y una campaña de márketing".

"A mí no me da tanto miedo eso que dicen los gurús de comunicación de Sánchez... A mí lo que me da miedo es que haya un presidente que vuelva a gobernar con el apoyo de EH Bildu y los nacionalistas. Eso sí que me da miedo... Pero lo contrario yo creo que forma parte también del tono de la campaña que en ocasiones tiene alguna estridencia", ha destacado el 'popular'.