Monago señala que si no hay ningún extremeño en un Gobierno con 22 ministros es porque Sánchez "no se fía" de Vara

Publicado 12/01/2020 17:58:22 CET

MÉRIDA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado la "nula presencia" de extremeños en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, algo que demuestra la "escasa fuerza" que tiene el líder de los socialistas de la comunidad y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en su partido a nivel nacional.

Monago se ha preguntado "quién va a llevar las reivindicaciones de los extremeños a ese Consejo de Ministros" que han formado el PSOE y Unidas Podemos, dos formaciones que "han dado la espalda" a Extremadura.

Unas reivindicaciones que "no llegan" a Moncloa "por el servilismo de Fernández Vara a Sánchez", quien ahora es "el primero de la tropa" pero quien llegó a decir que "Sánchez iba a destrozar España igual que destrozó el PSOE", indica en una nota de prensa.

El presidente del PP no entiende que en un Ejecutivo con 22 carteras ministeriales y 4 vicepresidencias no haya "un hueco" para un extremeño. "No nos ha tocado ni la pedrea", ha señalado, lamentando que "con este nulo nivel de influencia, vienen curvas para Extremadura".

Para José Antonio Monago, la falta de presencia de extremeños en dicho Consejo de Ministros es la consecuencia de que Sánchez "no se fía" de Fernández Vara por su apoyo a Susana Díaz en las primarias del PSOE y los "cambios de chaqueta" que ha hecho, y esas consecuencias, ahora "las pagan los extremeños".