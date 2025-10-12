Morad cancela "por motivos de salud" su actuación de este domingo en el Festival Extremúsika de Cáceres

Archivo - El cantante Morad durante una actuación en el Share Festival, en el Parc del Fòrum. Imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

CÁCERES, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rapero Morad ha cancelado "por motivos de salud" su actuación prevista para este domingo en el Festival Extremúsika de la ciudad de Cáceres.

"Por motivos de salud, no podré estar en el concierto de hoy en Cáceres. Lo he intentado hasta el final. Voy a hacer por veros pronto a todos!!", ha anunciado el propio artista en un comunicado publicado por la organización del festival en la tarde de este domingo.

De este modo, Extremúskica cerrará esta noche una nueva edición con las actuaciones de Huecco, a las 22,45 horas, y de Los Estanques y el Canijo de Jerez, a la 01,00 horas, en el escenario Sra. Cigüeña; mientras que J.Abecia, Chema Rivas, Gea y Juandy Power lo harán en el escenario Don Porky a las, 21,45, 00,00, 02,15 y 03,15 horas, respectivamente.