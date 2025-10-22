Morante de la Puebla, Fregenal de la Sierra y el Club Taurino Extremeño de Badajoz, Premios Extremadura a la Tauromaquia

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diestro Morante de la Puebla, el Ayuntamiento Fregenal de la Sierra y el Club Taurino Extremeño de Badajoz han sido galardonados con los Premios Extremadura a la Tauromaquia.

El Consejo Asesor Taurino de Extremadura, presidido de forma telemática por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha dado a conocer este miércoles a los galardonados con los premios que se entregarán el próximo 26 de noviembre en el Teatro López de Ayala de Badajoz. También ha estado presente el consejero de consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Paco Ramírez.

Entre los premiados de esta edición se encuentra el maestro Morante de la Puebla, figura clave del toreo actual, cuya trayectoria ha estado marcada por su arte, clasicismo y pureza en el ruedo.

Considerado uno de los toreros más influyentes de su generación, Morante ha cosechado grandes triunfos como la Puerta del Príncipe en Sevilla y la Puerta Grande de Las Ventas.

Extremadura ha sido una tierra clave en su carrera, destaca la Junta de Extremadura en una nota de prensa, con actuaciones "memorables" en plazas como Almendralejo, donde tuvo lugar su esperado regreso a los ruedos este mismo año, Cáceres y Jerez de los Caballeros, consolidando su "estrecho vínculo con la afición extremeña".

También ha sido reconocido el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, por su "labor constante en la protección y promoción" de la tauromaquia. Esta localidad, con una de las plazas más singulares del mundo ubicada en el interior de un castillo templario del siglo XI, mantiene viva una tradición taurina con más de un siglo de historia. La plaza de toros de Fregenal ha albergado desde 1909 a algunas de las máximas figuras del toreo y, en la actualidad, sigue siendo referente atrayendo a aficionados de toda Extremadura, Portugal y Andalucía.

El tercer galardón ha sido para el Club Taurino Extremeño de Badajoz, que en 2024 celebra su 75 aniversario como entidad decana del panorama taurino regional. Fundado en 1948, el club conserva un valiosísimo patrimonio cultural y documental, con carteles taurinos desde el siglo XVI, una sala dedicada a la dinastía Bienvenida y una colección de cabezas de toros y objetos históricos del toreo.

Reconocido con la Medalla de Plata al Mérito Taurino por la Real Federación Taurina de España, el Club Taurino sigue siendo una institución clave en la difusión y preservación de la tauromaquia en Extremadura.

Además, el Consejo ha otorgado una mención especial al ganadero Victorino Martín García, heredero y continuador del legendario hierro de Victorino Martín, uno de los más emblemáticos del toreo mundial. Su compromiso con la crianza del toro bravo y la conservación de la dehesa extremeña ha sido esencial para fortalecer la identidad taurina de la región.

La entrega de estos premios supone un reconocimiento a figuras e instituciones que han contribuido, desde distintos ámbitos, a preservar y enaltecer la cultura taurina en Extremadura, una tierra con una historia y una afición profundamente ligadas al mundo del toro.