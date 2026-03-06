Un motorista resulta herido tras sufrir una caída en Badajoz

viernes, 6 marzo 2026
   BADAJOZ, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 45 años de edad ha resultado herido de carácter menos grave tras sufrir una caída de moto este viernes, 6 de marzo, en Badajoz.

   El accidente se ha producido sobre 15,50 horas en el recinto deportivo de La Granadilla, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

   El herido ha sufrido una fractura costal y heridas en un codo, de modo que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz. Han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.

