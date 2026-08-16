Muere un hombre en un accidente de parapente en la sierra de Montánchez

CÁCERES 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo en un accidente de parapente en la sierra de Montánchez, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

La Central 062 de la Guardia Civil recibió un aviso del 112 como consecuencia del accidente de un parapentista durante el inicio del vuelo, lo que provocó que se precipitase al vacío.

Hasta el lugar se desplazó inmediatamente una patrulla del instituto armado, que, a su llegada, observó que el accidentado podría encontrarse fallecido, tal y como confirmaron posteriormente los servicios sanitarios que acudieron a la zona.

Además, había otro parapentista que había sufrido una caída en una zona de zarzales, quedando atrapado y sin posibilidad de salir por sus propios medios. Los agentes consiguieron dar con su paradero y ponerlo a salvo aparentemente en perfecto estado de salud.

El equipo de Policía Judicial de Trujillo ha realizado una inspección ocular en el lugar del siniestro y ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incidente.