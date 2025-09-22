Muere el joven de 25 años herido en una reyerta en Cáceres este domingo

Archivo - Un Agente De La Policía Nacional En Imagen De Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

El ayuntamiento sufragará los gastos del sepelio tras la petición de ayuda de la familia, de origen nicaragüense

El joven de 25 años que resultó herido este pasado domingo en una reyerta en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres ha fallecido, mientras que cinco implicados en la pelea, de entre 21 y 30 años han sido detenidos por la Policía Nacional.

El suceso ocurría alrededor de las ocho de la mañana en las inmediaciones de un estanco 24 horas, y el fallecido es nicaragüense y llevaba tres años viviendo en la capital cacereña.

Su familia lanzó en redes sociales una petición de ayuda económica a la población para sufragar el sepelio a la que el Ayuntamiento de Cáceres respondió que correrá con los gastos, para que la familia no tenga de asumirlos, según han confirmado a Europa Press desde el consistorio cacereño.

Los hechos ocurrieron en plena calle al lado del Hotel Alcántara al producirse una pelea entre dos grupos de jóvenes que acabó con el resultado de la muerte de este joven al que los sanitarios intentaron reanimar sin éxito.

La Policía Nacional ha confirmado la identificación y detención de cinco jóvenes, y por el momento, la investigación sobre lo ocurrido continúa abierta y en manos de la autoridad competente.