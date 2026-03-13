Una muestra homenajea en Badajoz a los militares "leales" al orden constitucional durante la Guerra Civil

Inauguración de la exposición ‘Los Leales. 30 militares de la República’ en El Hospital Centro Vivo de Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha inaugurado este viernes, día 13, en el Hospital Centro Vivo de la capital pacense la exposición 'Los Leales. 30 militares de la República', una muestra que rinde homenaje a los militares que permanecieron fieles al orden constitucional durante la Guerra Civil y que se puede visitar hasta finales de marzo.

Durante su intervención, la presidenta de la institución provincial ha subrayado que esta exposición supone "un acto de memoria y de justicia" hacia quienes defendieron la legalidad democrática, destacando la lealtad y los principios de los 30 militares a los que está dedicada la muestra.

Noventa años después, ha señalado, "la historia no debe ser un relato de vencedores, sino un espacio de verdad y de justicia en el que tengan voz todas las vidas que fueron marcadas por el conflicto"; al mismo tiempo que ha afirmado que la exposición permite recuperar del olvido los nombres y las historias de estos militares, muchos de los cuales fueron ejecutados, encarcelados o forzados al exilio por mantenerse fieles al juramento realizado a la República.

En este sentido, ha remarcado que su integridad y dignidad constituyen hoy "un ejemplo de ética profesional y de compromiso con los principios democráticos", como también ha querido ponerlos como referencia teniendo en cuenta la actualidad: "Esa integridad, esa dignidad y esa convicción son las necesarias para guiar a los que buscamos luz en nuestro propio camino, y más en tiempos de incertidumbre. El mundo de aquel momento no es el mundo de ahora".

"Aunque es cierto que las guerras persisten, solo hay que mirar la actualidad, por ello, esos valores que dignificaron a estos militares son hoy más necesarios que nunca. Dar visibilidad a los nombres de estos 30 militares es decirles que sus decisiones y sus sacrificios no fueron en vano y que su legado es hoy un acto de dignidad, de integridad y de referencia", ha resaltado.

Del Puerto también ha destacado la importancia de abrir este espacio expositivo en la provincia de Badajoz, y ha agradecido el trabajo realizado por la Fundación Pablo Iglesias para hacer posible la llegada de la muestra, así como el apoyo institucional del Ministerio de Defensa, a través de su Secretaría General de Política de Defensa.

Asimismo, ha puesto en valor el compromiso de la diputación con las políticas de memoria democrática, y ha apuntado que la institución provincial continuará impulsando actuaciones para recuperar y dignificar a las víctimas del pasado.

Entre ellas, ha mencionado los trabajos de exhumación e identificación de víctimas y el apoyo a iniciativas culturales como el documental 'Recuerdo tu nombre', dirigido por la cineasta extremeña Silvia Venegas, recientemente premiado en el Festival de Málaga.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de autoridades y representantes institucionales y sociales, entre ellos la diputada en el Congreso María Isabel García López, así como responsables del área de Identidad Cultural, Deportes y Juventud de la diputación, con el diputado delegado, Ricardo Cabezas, al frente. Tras la intervención institucional, la presidenta de la institución provincial ha realizado un recorrido por la exposición junto a los asistentes.

La muestra 'Los Leales. 30 militares de la República', que se puede visitar hasta finales de este mes de marzo, reúne paneles, documentos y objetos personales que permiten conocer la trayectoria y el compromiso de estos militares, "cuya memoria se recupera ahora como ejemplo de dignidad, integridad y lealtad a los valores democráticos", señala en nota de prensa la Diputación de Badajoz.