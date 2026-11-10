La Muestra Ibérica de Artes Escénicas de Extremadura ofrece en Cáceres tres días de teatro, danza y encuentros

Inauguración de la MAE - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Muestra Ibérica de Artes Escénicas de Extremadura (MAE), un encuentro dedicado a la exhibición, la creación y el intercambio profesional en el ámbito de las artes escénicas, ofrecerá en Cáceres diferentes obras de teatro, danza y encuentros profesionales durante los días 10, 11 y 12 de noviembre.

La MAE se ha inaugurado este martes con un acto en el Gran Teatro de Cáceres que ha contado con las intervenciones de la directora del CEMART, Amparo Jiménez; la presidenta de AGCEX, Carmen Hernán; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez; la diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina, y el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León.

Organizada por la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (Agcex) y el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), la MAE tiene entre sus objetivos favorecer la circulación de espectáculos, impulsar la proyección de las compañías extremeñas y generar nuevas oportunidades de colaboración entre profesionales del sector.

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