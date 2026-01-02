El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida cierra 2025 con más de 224.800 visitantes, casi un 22% más que en 2024

Archivo - Nave principal del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR) en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida ha cerrado el año 2025 con 224.890 visitantes, cifra que es un 21,97 por ciento más que la registrada en 2024.

En el conjunto del país, los 16 Museos Estatales dependientes del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, han recibido 2.878.631 visitantes en 2025, lo que supone un descenso del 7,77 por ciento respecto a las visitas de 2024, cuando se registraron 3.121.418.

Desde el Ministerio que dirige Ernest Urtasun han recordado que este año ha tenido lugar el cierre temporal del Museo Sorolla, uno de los más visitados el pasado año.

En 2024, hubo un aumento de visitas en los 16 museos estatales del 10,53 por ciento con respecto a 2023, cuando se obtuvieron 2.823.993. Así, 2024 tuvo el mejor dato de afluencia de público desde el año 2000.

Entre los Museos dependientes de Cultura más concurridos está, otro año más, el Museo Arqueológico Nacional que ha alcanzado su primer récord histórico desde 2024. Ha registrado 864.201 visitantes, un 37,76 por ciento más que el año anterior. En 2014, año en el que reabrió sus puertas tras una reforma integral del edificio, recibió la visita de 768.836 personas.

El segundo museo más visitado, y siguiendo la tendencia de la serie histórica, es el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar (Cantabria), que este año ha registrado 293.700 visitantes, una cifra que supera ligeramente la de 2024, un 0,31 por ciento más, y que es la más alta de los últimos 10 años.

Le siguen el Museo Sefardí en Toledo, el tercero más visitado de la Red de Museos Estatales, con 256.468 visitantes; y el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida que, con 224.890 visitantes, incrementa su cifra de 2024 en un 21,97 por ciento más, coincidiendo con los cierres del museo por las obras de ampliación y remodelación de su emblemática sede, diseñada por Rafael Moneo, que celebra su 40 aniversario en 2026.

