El Museo Romano de Mérida se suma este fin de semana a Emerita Lvdica con talleres y recreaciones históricas

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MÉRIDA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se suma este fin de semana, 23 y 24 de mayo, a la celebración de la XVI Emerita Lvdica con una programación especial de actividades que reviven el pasado romano de Mérida.

De esta forma, este sábado, 23 de mayo, el Museo Nacional de Arte Romano celebrará el taller 'Diseños romanos en papel', orientado a un público familiar, en dos sesiones, a las 10,30 y a las 12,30 horas.

Ese mismo día, a partir de las 22:30 horas, y gracias a la colaboración de la Asociación Ara Concordiae, tendrá lugar la 'Ivstae Nuptae', la recreación de una boda en Augusta Emerita con el ritual y las principales costumbres de las bodas en la Antigua Roma.

La actividad está dirigida al público general con entrada gratuita hasta completar aforo, según informa el museo en nota de prensa.

Además, el museo instalará en la planta baja un photocall con temática de circo romano que estará disponible para todos sus visitantes desde las 10,00 y hasta las 00,00 horas.

La programación se completa con la actividad 'El fuego invisible', que tendrá lugar este domingo, 24 de mayo, a las 13,00 horas, cuando la Asociación Ara Concordiae realizará una recreación con textos de prosa poética y poesía lírica grecorromana con entrada libre hasta completar aforo.