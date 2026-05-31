Los museos de la Junta ofrecerán actividades educativas y lúdicas para facilitar la conciliación durante el verano

Archivo - Meiac de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) y el Museo Arqueológico, ambos en Badajoz, y el Museo de Cáceres ofrecerán alternativas para la conciliación durante el verano con actividades educativas y lúdicas dirigidas a los más pequeños que incluirán propuestas de naturaleza, talleres y campamentos.

Estas actividades se incluyen en la reciente adjudicación que el Ejecutivo autonómico ha hecho de un contrato para el programa didáctico para 2026 y 2027 por más de 80.000 euros.

En virtud de este programa, el Meiac, el Museo Arqueológico y el Museo de Cáceres funcionarán como centros dinámicos que, durante el periodo estival, facilitarán la conciliación familiar y se transformaran en espacios "de aprendizaje y disfrute comunitario". Todas las actividades son gratuitas y se desarrollarán en horario de mañana, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En concreto, el Meaic ofrecerá una serie de propuestas sensoriales y críticas sobre la naturaleza, la luz y el movimiento, explorando la obra gráfica de Juan Barjola, el imaginario de Los Carpinteros, la performance de Joana Rosa y la luz negra de Eva Lootz.

Estas actividades están dirigidas a niños de 8 a 12 años y se desarrollarán durante cinco semanas, de martes a viernes, del 30 de junio al 31 de julio, de 10,00 a 13,00 horas. La admisión se hará por orden de llegada mediante formulario disponible en las redes sociales del museo.

Por su parte, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ofrecerá un recorrido por la prehistoria, época tartésica, romana, visigoda y medieval, incluyendo un taller de arquitectura 'pop-up' y la recreación de un yacimiento arqueológico para niños de 6 a 12 años.

En este caso, el calendario de actividades abarcará del 7 al 31 de julio, de martes a viernes, dividido en cuatro semanas, en horario de 09,00 a 13,00 horas. El plazo de inscripción abrirá el 2 de junio.

Por su parte, el Museo de Cáceres ha programado un campamento para fomentar la interacción directa con el patrimonio histórico del propio museo mediante actividades educativas y participativas, dirigidas a menores 8 a 12 años y que se desarrollarán durante tres semanas en horario de 10,00 a 13,30 horas. El plazo de inscripción en esta iniciativa arranca el 1 de junio.

Otros museos financiados por la Junta de Extremadura, que están bajo la dirección de fundaciones o consorcios, como son el Helga de Alvear, el Etnográfico 'González Santana' de Olivenza, el de las Ciencias del Vino de Almendralejo y el Vostell-Malpartida de Malpartida de Cáceres, cuentan también con sus programas de actividades aprobados en los diferentes patronatos y consejos rectores.