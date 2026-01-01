El músico pacense Julien Elsie denuncia el robo de sus instrumentos musicales por valor de más de 4.000 euros

MÉRIDA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El músico pacense Julien Elsie ha denunciado el pasado 28 de diciembre ante la policía el robo de "gran parte" de sus instrumentos musicales, por valor de más de 4.000 euros.

El robo ha tenido lugar en el garaje comunitario de su vivienda (un bloque de vecinos situado en el centro de Badajoz) donde se encontraba su vehículo. El maletero estaba cargado con todos los instrumentos tras el último concierto celebrado en Cáceres.

Elsie, conocido en Badajoz también por haber sido durante varios años el propietario de la tienda de música Wolfgang Musik de la calle Virgen de la Soledad 26, desconoce quién o quiénes han podido perpetrar este hurto ni qué día exacto de las Navidades ha podido ocurrir.

El robo, valorado en más de 4.000 euros, ha supuesto "un duro golpe" para él, no sólo económico sino también sentimental, en tanto que "muchos de estos objetos tan preciados los había coleccionado a lo largo de décadas durante su trayectoria artística", informa en nota de prensa el músico.

Así, los ladrones se han llevado incluso la antigua maleta de su padre que Elsie utilizaba para transportar el merchandising y sus discos.

Algunos de estos instrumentos estaban personalizados o eran objetos bastante poco comunes y/o ediciones limitadas. Entre los objetos sustraídos se encontraban una guitarra eléctrica Fender Mustang que ya ha dejado de fabricarse, otra de marca Eko (un modelo vintage de los años 80 que también estaba customizada), un amplificador de guitarra, el famoso sintetizador MicroKorg, varios pedales de efectos y accesorios.

Eran los instrumentos que estaba usando durante la gira de presentación de su último álbum, publicado el pasado mes de abril, y con el que ha estado girando en diferentes puntos del país y de Portugal.

Asimismo, se ha lanzado una campaña en GoFundMe para recaudar donaciones que le permitan restituir algunos de los objetos perdidos y así poder "reconstruir" su medio de vida.