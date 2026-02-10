Naharro aboga por "agotar los plazos" para el pleno de investidura de Guardiola "mientras no haya acuerdo"

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en rueda de prensa tras la ronda de contactos con los grupos parlamentarios - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha propuesto este martes a María Guardiola como candidata a la investidura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, tras lo que ha abogado por "agotar los plazos" para convocar el pleno de investidura "mientras que no haya acuerdo" entre los partidos para que salga adelante.

"No tiene sentido convocar el pleno de investidura si no hay un acuerdo cerrado" entre grupos parlamentarios para que la investidura de María Guardiola salga adelante, mientras que "si hay un acuerdo cerrado, pues se adelantará el pleno de investidura", ha señalado Naharro.

Cabe recordar que la fecha límite de celebración del pleno de investidura está fijada en el 3 de marzo, en el que María Guardiola debería obtener mayoría absoluta para ser investida presidenta de la Junta, y si no, se convocaría un nuevo pleno 48 horas después, en el que ya únicamente debería contar con mayoría simple.

De esta forma se ha pronunciado el presidente de la Asamblea de Extremadura en rueda de prensa tras concluir la ronda de contactos con los grupos parlamentarios previa a proponer candidato a la investidura, el presidente de la Asamblea de Extremadura, en la que ha agradecido el "tono cordial" con el que se han desarrollado estos encuentros.

