Natalia Fischer (Extremadura-Ecopilas) se proclama subcampeona de Europa de XCM por segundo año consecutivo

Natalia Fischer (Extremadura-Ecopilas), subcampeona de Europa de XCM por segundo año consecutivo - EXTREMADURA-ECOPILAS

MÉRIDA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Natalia Fischer Egusquiza ha obtenido este domingo el subcampeonato europeo de Cross Country Marathon (XCM) por segundo, logrando una nueva medalla de plata continental para su equipo, el Extremadura-Ecopilas UCI MTB.

La prueba se ha disputado este fin de semana en Ramales de la Victoria (Cantabria) y su 'Desafío Dama Roja', una de las pruebas más relevantes del calendario de la especialidad de 'montain bike' nacional e internacional que el equipo extremeño conoce "de sobra" por otras ediciones, según ha destacado el equipo extremeño en un comunicado.

La victoria absoluta en el Desafío Dama Roja, que la ha llevado a proclamarse campeona de Europa, ha sido para la suiza Anna Weinbeer, quien ha dejado claro desde el inicio de la competición que sería una dura rival para el resto de participaciones. Además, afianza su liderazgo en la clasificación por la Copa del Mundo.

La tercera posición, y por tanto medalla de bronce, ha sido para la corredora polaca Paula Gorycka.