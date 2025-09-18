Navalmoral de la Mata y Mérida son las localidades más calurosas del país este jueves al superar los 40 grados

Archivo - Una joven se resguarda del sol con un abanico. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navalmoral de la Mata y Mérida han sido las dos únicas localidades del país en las que el mercurio ha superado los 40 grados este jueves, 18 de septiembre en Extremadura.

En concreto, los termómetros han alcanzado los 40,5 grados en la localidad cacereña, mientras que la capital extremeña ha soportado 40,2 grados.

De este modo, ambas localidades extremeñas lideran la lista de municipios más calurosos de todo el país, según los datos aportados por la red de estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología, consultada por Europa Press.

Entre las diez localidades más calurosas del país hay otras extremeñas, como es el caso de Plasencia (39,6ºC), que ocupa la tercera posición, y Madrigal de la Vera (39ºC), en el puesto diez.