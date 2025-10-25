El nicaragüense Sergio Ramírez gana la VI Bienal de Novela Vargas Llosa con su obra 'El caballo dorado'

CÁCERES, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha resultado ganador de la VI Bienal de Novela Vargas Llosa, con su obra 'El caballo dorado', dotada con 100.000 dólares, que se ha fallado en la noche de este sábado en una gala celebrada en el Gran Teatro Cáceres.

El presidente del jurado de la VI Bienal de Novela Vargas Llosa, Juan Manuel Bonet, ha sido el encargado de dar a conocer la obra ganadora de este certamen, que distingue a la mejor novela en lengua española publicada en los últimos dos años, y que ha calificado como "prodigioso artefacto literario".

Tras recibir este galardón, Sergio Ramírez se ha mostrado "confundido y agradecido: por este premio, que disputaba con otras cinco grandes obras, y ha mostrado su admiración por la figura que da nombre a este certamen, Mario Vargas Llosa.

Ramírez ha querido dedicar este premio "a todos aquellos que junto conmigo viven el exilio" de su país.

"Quiero abrir un camino de esperanza de que algún día Nicaragua volverá a ser un país democrático, un país libre, y que podamos girar de aires de libertad", ha destacado.

La gala del fallo de esta V Bienal de Novela Vargas Llosa ha contado con la intervención en el escenario del Gran Teatro de Cáceres del hijo del Premio Nobel, Álvaro Vargas Llosa; el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

En su intervención, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado "la palabra frente al oportunismo político" , tras lo que ha señalado que "frente al populismo y las arenas, me refugio en la palabra".

(Mas información en Europa Press)