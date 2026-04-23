Un niño de tres años es trasladado al Hospital de Mérida tras sufrir un atropello

Archivo - Hospital de Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un niño de tres años de edad ha resultado herido 'menos grave' al ser atropellado por un vehículo este jueves, 23 de noviembre, en una calle de Mérida.

El siniestro se ha producido sobre las 13,40 horas en la calle Villafranca de los Barros, ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El menor, que ha sufrido un trauma craneal y policontusiones, ha sido trasladado hasta el hospital de la capital extremeña por los servicios de emergencias.

En concreto, han intervenido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.