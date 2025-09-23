La Noche de los Investigadores acerca a los jóvenes de Mérida a la ingeniería o la tecnología a través de once talleres

Presentación del programa de la 'Noche Europea de los Investigadores' de 2025 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras' que organiza la Universidad de Extremadura (UEx) en Mérida este próximo viernes, 26 de septiembre, ofrece un total de 11 talleres en horario de tarde en el Templo de Diana que tienen como objetivo acercar a la población, y especialmente a los más jóvenes, que aprenderán el funcionamiento de un georradar o una catapulta.

En concreto, se han programado cuatro talleres de ingeniería y tecnología, tres de humanidades y cuatro de investigación arqueológica, todos ellos de carácter gratuito hasta completar el aforo. Cabe destacar que los menores de 12 años tendrán que ir acompañados de un adulto.

El programa ha sido presentado este martes por el delegado de Cultura del ayuntamiento emeritense, Antonio Vélez; el director del Centro Universitario de Mérida, Pedro José Pardo, y el representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Victorino Mayoral Herrera.

Entre las iniciativas formativas, destacan 'Diseñando con el fablab: catapultas y lanzadores', '¿Qué se esconde bajo el suelo?: usando el georradar en arqueología', 'Frío, frío, caliente, caliente: ¡busca el pasado bajo el suelo!', 'Un viaje virtual al pasado' y 'Elabora tu propia cerámica'.

Así como 'La historia en 3D al alcance', 'Manos al mosaico: ¡A la romana y con gusto emeritense', 'Dando color a la edad del hierro: elaboración de pinturas naturales', 'Encuentra el tesoro de la universidad', 'Lo que no ves cuando navegas por internet... pero los hackers sí' y '5G/6G por dentro: cómo funciona la red del futuro'.

La novedad de esta edición es que los talleres se van a impartir por los propios investigadores e investigadoras de la Universidad de Extremadura (UEx) y del CSIC.

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha señalado que es una "noche donde se pretende acercar el conocimiento científico al público general, y en particular a los más jóvenes para promover la visibilidad de sus investigadores".

Además, se hará de forma simultánea en 460 ciudades, entre ellas, además de Mérida, las localidades extremeñas de Plasencia, Cáceres y Badajoz, organizado por la Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura con "temáticas muy variadas con la faceta más mítica de la ciencia para que los asistentes puedan disfrutar las actividades de ese día", ha expresado.

Por otra parte, el director del Centro Universitario de Mérida, Pedro José Pardo ha indicado que el objetivo es "difundir la ciencia y la investigación entre los niños y adolescentes", al ser "muy demandado en el mercado" y, por tanto, se pretende "fomentar la vocación de los niños y jóvenes que en el futuro quieran ser investigadores".

Asimismo, el representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Victorino Mayoral Herrera ha querido agradecer a la Universidad de Extremadura por el "recibimiento, recursos y apoyo para poder desarrollar la programación", y al Consorcio de Mérida y ayuntamiento por ceder el espacio del Templo de Diana para llevar a cabo las actividades.

"Experiencias como estas vienen a reforzar la estrecha colaboración con las instituciones de ámbito local y regional", donde Herrera ha señalado que la "puesta en común de fórmulas por parte de los investigadores hace que sea atractivo para los jóvenes y puedan despertar su vocación por la investigación".

Esta iniciativa forma parte del proyecto G9-Science4All, financiado por la Comisión Europea a través de las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA), y que en Extremadura está organizado por la UEx y Fundecyt-PCTEX, con la colaboración de Cultura Emprendedora Universidad de la Junta.