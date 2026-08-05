El norte de Cáceres y la comarca del Tajo y Alagón tendrán este jueves aviso amarillo por altas temperaturas

Personas pasean por la calle en una jornada de intenso calor - Marian León - Europa Press

MÉRIDA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La zona norte de la provincia de Cáceres y la comarca del Tajo y Alagón tendrán este jueves, 6 de agosto, aviso amarillo por altas temperaturas.

Así, durante la jornada, los termómetros podrían llagar a registrar unas máximas de hasta 36 grados en el norte de Cáceres y de 38 grados en el Tajo y Alagón.

Los avisos por calor se iniciarán a las 13,00 horas y terminarán a las 21,00 horas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).