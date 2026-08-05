El norte de Cáceres y la comarca del Tajo y Alagón tendrán este jueves aviso amarillo por altas temperaturas

Personas pasean por la calle en una jornada de intenso calor
Personas pasean por la calle en una jornada de intenso calor - Marian León - Europa Press
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 5 agosto 2026 19:26
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   MÉRIDA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La zona norte de la provincia de Cáceres y la comarca del Tajo y Alagón tendrán este jueves, 6 de agosto, aviso amarillo por altas temperaturas.

   Así, durante la jornada, los termómetros podrían llagar a registrar unas máximas de hasta 36 grados en el norte de Cáceres y de 38 grados en el Tajo y Alagón.

   Los avisos por calor se iniciarán a las 13,00 horas y terminarán a las 21,00 horas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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