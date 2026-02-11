El norte de Cáceres y la comarca de Villuercas y Montánchez, en alerta amarilla este miércoles por lluvias

Alertas por lluvias para el 11 de febrero - AEMET

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres y la comarca de Villuercas y Montánchez permanecen este miércoles, 11 de febrero, en alerta amarilla por lluvias, que podrán dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante esta previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla en estas zonas de Cáceres a las 06,00 de este miércoles, y se mantendrá hasta las 22,00 horas.

Por este motivo, el Centro 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus respectivas localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución , prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni orillas de los ríos.

En los hogares se recomienda mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En caso de emergencia, contactar telefónicamente con el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.