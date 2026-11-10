El norte de Cáceres continuará este miércoles en alerta roja por lluvia, y toda la región en alerta naranja por viento

Alertas en Extremadura para el 11 de noviembre - AEMET

MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres continuará este miércoles, 11 de noviembre, en alerta roja por lluvias intensas, mientras que toda Extremadura estará en alerta naranja por fuertes vientos con rachas de hasta 120 kilómetros por hora.

Así, y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta roja por lluvias se activará a las 8,00 horas de este miércoles en el norte de la provincia de Cáceres, por precipitaciones que podrán acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, y se mantendrá activa hasta las 23,59 horas.

También en el norte de Cáceres se activará la alerta naranja, de 15,00 a 23,59 horas, por fuertes vientos, que podrán alcanzar rachas máximas de 100 kilómetros por hora, y que soplarán del sur y suroeste.

Por su parte, el resto de Extremadura estará este miércoles en alerta naranja por viento de 15,00 a 23,59 horas, que podrán registrar rachas máximas de 120 kilómetros por hora en algunas zonas como las Vegas del Guadiana, Tajo y Alagón, Meseta Cacereña y Villuercas y Montánchez.

En cuanto a las lluvias, toda la región excepto el norte de Cáceres estará en alerta amarilla por lluvias, que podrán dejar entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en doce horas, según las zonas.