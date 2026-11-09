El norte de Cáceres estará este martes en alerta roja por lluvias que podrán acumular 120 litros en 12 horas

Alertas para el 10 de noviembre en Extremadura - AEMET

CÁCERES, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres estará este martes, 10 de noviembre, en alerta roja (que indica peligro extraordinario) por lluvias que podrán dejar una precipitación acumulada de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante esta previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé lluvias de 30 litros por metro cuadrado en una hora, el 112 de Extremadura activará la alerta roja desde las 9,00 horas de este martes y hasta la medianoche del miércoles.

Por su parte, la comarca cacereña del Tajo y el Alagón estará en alerta naranja, también desde las 9,00 y hasta las 23,59 horas, por lluvias, que podrán dejar una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Además, las comarcas de Villuercas y Montánchez y la Meseta Cacereña activarán a esas mismas horas de este martes la alerta amarilla por lluvias, que podrán dejar 15 litros por metro cuadrado en una hora, y una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.