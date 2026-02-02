El norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez, en alerta amarilla por lluvias este lunes

El norte de la provincia de Cáceres y las zonas de Villuercas y Montánchez permanecerán en alerta amarilla por lluvias este lunes, 2 de febrero - AEMET

CÁCERES 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres y la comarca de Villuercas y Montánchez permanecen este lunes, 2 de febrero, en alerta amarilla por lluvias, que en ambas comarcas podrán dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En el norte de la provincia de Cáceres, la alerta amarilla permanece activada desde este pasado domingo, y permanecerá vigente hasta las 18,00 horas de este lunes, cuando se prevé una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

En el caso de la comarca cacereña de Villuercas y Montánchez, la alerta se ha activado a las 6,00 horas de este lunes y permanecerá hasta las 18,00 horas, y la precpitación acumulada podrá ser de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Ante esta previsión, el 112 de Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

En casa es recomendable mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.