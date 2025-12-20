El norte de la provincia de Cáceres activará este domingo la alerta amarilla por lluvias

Alerta amarilla en el norte de la provincia de cáceres - AEMET

CÁCERES, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres permanecerá este domingo, 21 de diciembre, en alerta amarilla por lluvias, que podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, principalmente en la parte oriental.

La alerta amarilla por lluvias se activará a las 00,00 horas de este domingo, y permanecerá vigente hasta las 12,00 horas, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y recoge Europa Press.