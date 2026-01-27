El norte de la provincia de Cáceres activará este martes la alerta por lluvias

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÁCERES, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este martes, 27 de enero, la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres desde las 12,00 y hasta las 18,00 horas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en 12 horas alcanzará los 40 litros por metro cuadrado.

Ante esta previsión, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil, Policía Local y servicios de mantenimiento de sus localidades para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, y no atravesar carreteras inundadas y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Así mismo, se recomienda mantener limpios los sumideros y sistemas de evacuación de agua en las casas, y en caso de emergencia, contactar con el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.