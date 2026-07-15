La novena edición de la Muestra de Cine y Cultura IndóMita llega a nueve municipios de la comarca cacereña de La Vera

La directora del festival IndóMita, Mane Cisneros, junto a la vicepresidenta Primera de Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el diputado provincial, Pablo Miguel López - INDÓMITA

CÁCERES, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de Cine y Cultura IndóMita llega a su novena edición con una programación que une cine, artes escénicas, música y patrimonio y que este año llegará a nueve municipios de la comarca cacereña de La Vera, del 20 de julio al 1 de agosto. Gargantas, pozas, lagos, miradores, castillos y espacios patrimoniales se transformarán en escenarios donde el cine, la música, las artes escénicas y la creación contemporánea dialogarán con el paisaje y la identidad verata.

Esta edición recorrerá Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Pasarón de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Losar de la Vera, Garganta la Olla, Cuacos de Yuste, Talaveruela de la Vera y Valverde de la Vera. Un año más, el público podrá desplazarse entre las distintas sedes gracias a las rutas gratuitas de autobús impulsadas por la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera (Adicover).

El objetivo es facilitar el acceso de la población a las actividades, promover una movilidad más sostenible y favorecer que vecinos y visitantes puedan disfrutar del festival sin necesidad de utilizar vehículo propio.

La programación se ha presentado este miércoles en el Palacio de Carvajal de la Diputación de Cáceres, con la presencia de la vicepresidenta Primera de Territorio y Cultura, Esther Gutiérrez; el diputado provincial, Pablo Miguel López, y La directora del festival, Mane Cisneros.

Gutiérrez ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas privadas que promueven la cultura en el medio rural y "contribuyen a mantener los pueblos vivos, pueblos con actividad cultural, con dinamización, convivencia y cohesión social".

"Es una programación diferente, con una calidad extraordinaria que se desarrolla en el medio rural y da oportunidades a aquellas personas que han apostado por vivir en nuestros pueblos. No es fácil encontrar programaciones de estas características de calidad y nivel", ha señalado la vicepresidenta que ha destacado el apoyo de la Diputación de Cáceres a la Asociación Badila para seguir impulsando en la comarca de La Vera este tipo de cultura "con propuestas artísticas de primer nivel".

Según ha indicado, IndóMita "demuestra que el mejor escenario no siempre debe tener telón", ya que, en este caso, los escenarios "son maravillosos espacios naturales como castillos, gargantas o plazas en las que cada actividad que se desarrolla se convierte en una experiencia maravillosa".

Por su parte, la directora del festival, Mane Cisneros, ha recordado que IndóMita nació con la vocación de impulsar la cultura en el mundo rural. "Su nombre refleja el carácter innovador, libre y profundamente vinculado al territorio que ha ido adquiriendo a lo largo de los años", ha apuntado, al tiempo que ha destacado el protagonismo del agua en una comarca como La Vera que "no sería nada sin sus gargantas".

FOLK, JAZZ, DANZA, POESÍA, CINE...

La programación de IndóMita comenzará el 20 de julio en los jardines del Parador de Jarandilla con una gala inaugural inspirada en el agua. Presentada por la actriz Amparo Santolino, reunirá al músico checo Petr Spatina, virtuoso del arpa de cristal construida con 33 copas afinadas con agua; la narradora Pilar Romero y los bailarines Lara Martorán y Fran García, participarán en un espectáculo concebido especialmente para inaugurar esta edición.

Ese diálogo entre arte y naturaleza continuará durante todo el festival. El Jardín Sonoro llenará de poesía y jazz una noche iluminada por las velas; el premiado documental Black Water invitará a reflexionar sobre los refugiados climáticos; y el ilustrador ecuatoguineano Ramón Esono presentará la performance Soulrealismo System, acompañada por los sonidos ancestrales de las calabazas de agua y el concierto del Trío Abarika.

El lago de la garganta de Pedro Chate, en Jaraíz de la Vera, acogerá la representación de Lucia Joyce. La danza que desafía el silencio, integrando el paisaje en la propia dramaturgia.

Entre las experiencias más singulares destaca 'Jazz en la oscuridad', que tendrá lugar el 25 de julio en Pasarón de la Vera. El prestigioso pianista Ignasi Terraza, referente internacional de jazz, ofrecerá un concierto en absoluta penumbra donde el público escuchará la música con antifaces decorados por escolares de la comarca, convirtiendo la ausencia de luz en una nueva forma de percibir el sonido.

El festival incorporará además 'Fuera de Plano. Conversaciones sin guion', un nuevo espacio para el encuentro entre creadores y público que reunirá al maestro internacional del mimo Carlos Martínez y a destacados profesionales del sector audiovisual en torno al cine y los procesos de creación.

Uno de los ejes de esta edición será el homenaje al buen momento que vive el cine de animación extremeño, tras el histórico éxito cosechado en los Premios Goya 2026. La sección 'Tómate un corto A mi Vera', en Garganta la Olla, proyectará las obras nominadas El corto de Rubén y El estado del alma, junto a Gilbert, ganadora del Goya al Mejor Cortometraje de Animación.

Este reconocimiento se completará con un encuentro organizado por la Filmoteca de Extremadura dedicado al presente y al futuro de la animación en la región, con la participación de profesionales y representantes del sector.

IndóMita volverá a ser también un espacio para el estreno de nuevas producciones, de manera que el 22 de julio, el mirador de El Chinarral acogerá la primera representación de Que no muera yo en esta montaña, un innovador teatro-concierto inspirado en la Serrana de la Vera que recupera músicas de compositoras del Renacimiento y el Barroco en diálogo con la tradición oral extremeña.

Pocos días después, el Castillo de Valverde de la Vera será escenario del estreno mundial de una nueva partitura compuesta por Irene Albar para el clásico del cine expresionista El gabinete del Dr. Caligari, interpretada en directo por un ensemble creado para la ocasión.

Otro de los momentos más esperados llegará el 31 de julio en Talaveruela de la Vera con la entrega de la Faltriquera Verata a los productores Tay Sánchez Antón y Néstor Costafreda, al frente de Productora Harry, en reconocimiento a su apuesta por desarrollar proyectos audiovisuales desde La Vera y convertir la comarca en un auténtico refugio creativo.

La pieza, elaborada artesanalmente por María Rodríguez, de Trajes Regionales La Faltriquera de Jaraíz de la Vera, simboliza el vínculo entre el talento contemporáneo y las raíces veratas, informa la organización del certamen en nota de prensa.

El broche final llegará el 1 de agosto en Cuacos de Yuste, donde el grupo Folk in Green despedirá el festival con un concierto que fusiona la tradición musical irlandesa, escocesa y balcánica. Será el cierre de una edición en la que el agua habrá guiado cada propuesta artística para recordar que, en La Vera, no solo modela el paisaje, sino también la memoria, la cultura y la forma de vivir el territorio.