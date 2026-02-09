Nueve carreteras de Extremadura continúan cortadas este lunes por los efectos del temporal

MÉRIDA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de las sucesivas borrascas continúan afectando a las carreteras de la comunidad autónoma de Extremadura, donde nueve vías mantienen cortes de tráfico.

Se trata de la BA-142, de Valdetorres a EX105; la BA-162, de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia; la BA-074, de Granja de Torrehermosa a la Aldea de Cuenca; y la EX-106, en Ruecas, en la provincia de Badajoz.

Por su parte, según la última actualización facilitada por el 112 de Extremadura, en la provincia de Cáceres siguen afectadas la CC-146 pk 3,400 a 3,900 (EX-117 a límite Portugal por Zarza la Mayor), la CC-157, del kilómetro 0 a 0,300; la CC-437, que une la Ex-118 con el Pico Villuercas; y la CC-223 Hervás, por un desprendimiento; al igual que la CC-425 Navezuelas, por desprendimiento.