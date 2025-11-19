Nueve establecimientos extremeños participan este fin de semana en el IV Gastrofestival Sabor Badajoz

BADAJOZ, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IV Gastrofestival Sabor Badajoz se celebra del 20 al 23 de noviembre en El Hospital Centro Vivo de la capital pacense con nueve establecimientos extremeños participantes y degustaciones de tapas, junto a catas de vino, de queso y de jamón y actividades infantiles.

Esta cita se ha consolidado como uno de los grandes eventos gastronómicos del año en Extremadura y en 2024 alcanzó una recaudación global de más de 70.000 euros, registrando una respuesta del público "excepcional" con más de 22.200 asistentes.

Con estos datos "como bandera", este miércoles se han dado a conocer los detalles de esta nueva edición en una rueda de prensa en la Diputación de Badajoz, en la que han participado el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, y la gerente de Oído Cocina, Cristina Pérez-Sala.

En relación a los nueves participantes, ocho son de la provincia de Badajoz y uno de Cáceres, entre los que se encuentran restaurantes reconocidos con Soles Repsol, como Drómo y Lugaris, "lo que demuestra el nivel culinario que atesora el territorio", ha señalado Ricardo Cabezas.

Cristina Pérez-Sala ha detallado otras cifras como las más de 13.000 tapas que se sirvieron el pasado año, "un éxito que genera visibilidad y negocio", al tiempo que ha destacado que la diputación tiene "siempre la mano tendida" a la organización, y ha apuntado los precios de este año, las tapas costarán 5 euros y la bebida 2 euros y que volverán a celebrarse catas de vino, de queso y de jamón o actividades infantiles para las que ya no hay plazas libres.

Así y con "platos emblema", las jornadas se abrirán al público este jueves a las 20,00 horas y hasta las 00,00; el viernes y sábado de 13,00 a 00,00 y el domingo de 13,00 a 17,00 horas; con el descanso necesario para los cocineros y para reponer productos.

Sobre esa materia prima, el diputado ha afirmado que supone "un mensaje claro: la provincia de Badajoz tiene capacidad, tiene talento y tiene producto". "Cuando se unen voluntad política y esfuerzo privado, esa capacidad se convierte en desarrollo real; por tanto, Sabor Badajoz demuestra que lo rural puede ser innovador, puede ser atractivo y puede competir en la primera línea gastronómica sin renunciar a su identidad".

Finalmente, ha añadido que la diputación está para "ayudar, facilitar y acompañar a la iniciativa de las empresas" y, "por supuesto", para poner en valor el producto local, según indica en nota de prensa la institución provincial pacense.