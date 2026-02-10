Nueve participantes se disputarán el Concurso Nacional Drag Queen 'Tomás Bravo' de Mérida

Presentación de la Gala del XVIII Concurso Nacional Drag Queen 'Tomás Bravo', en el marco del Carnaval Romano 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Gala del XVIII Concurso Nacional Drag Queen 'Tomás Bravo' se celebrará el próximo lunes 16 de febrero, con la participación de nueve artistas procedentes de distintos puntos de España en una gala conducida por Raúl Fuentes, Priscilla Osiris, Rossy Stylo y Le'Kik.

El certamen, que alcanza este año su mayoría de edad y es uno de los eventos más consolidados de la programación oficial del Carnaval Romano de Mérida, ha sido presentado este martes por la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, y el gerente de Conecta Music, Raúl Velasco, empresa que llevará la gestión de la gala.

El evento dará comienzo a las 21,00 horas en la Carpa Municipal de la Plaza de España, con la participación de nueve artistas procedentes de Cáceres, Sevilla, Córdoba, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y Mérida.

Según ha señalado Aragoneses, esta edición resulta "especialmente interesante y atractiva" para todos los emeriteses y visitantes de la región".

La Gala será presentada por el cantante Raúl Fuentes, junto a la artista Priscilla Osiris, una de las figuras más reconocidas del panorama drag en España, la influencer Rossy Stylo, que aportará humor y cercanía al público, y la animación de Le'Kik.

Además, la programación contará con artistas invitados de ámbito local y nacional, incluyendo a Satín Greco, Margarita Kalifata, Laca Udilla y Lola Spain, así como con números de animación a cargo de Miguelito Veneno, Descaro y Patricia Galán.

El artista emeritense Paco Báez también participará en la gala, que según indica el gerente Raúl Velasco, "reforzara la apuesta por el talento local con proyección nacional".

Con respecto a los premios, el Ayuntamiento de Mérida entregará 2.000 euros para el ganador, 1.500 al segundo y 1.000 al tercero. Además, la empresa Conecta Music otorgará un premio al cuarto clasificado y otro al quinto, "aportados directamente desde el consistorio y con nuestros patrocinadores", según ha explicado Velasco.

Asimismo, ha destacado la importancia de impulsar la Gala Drag Queen de Mérida, y ha valorado su trayectoria a lo largo del tiempo, que "es muy importante y a lo que queremos sumar nuestra experiencia".

Finalmente, el gerente Raúl Velasco y la delegada Ana Aragoneses han invitado a los emeritenses y visitantes a "disfrutar de una gala que aumenta de público cada año y tiene gran relevancia para la ciudad de Mérida".