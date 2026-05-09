Un nuevo dispositivo intentará localizar en junio al montañero desaparecido en la Sierra de Candelario en 2022

PLASENCIA (CÁCERES), 9 (EUROPA PRESS)

La Asociación Subiendo Montañas ha anunciado la organización de un nuevo dispositivo de búsqueda en junio para intentar localizar al montañero José Antonio Martínez, desaparecido cuando realizaba una ruta en la Sierra de Candelario el 29 de diciembre de 2022.

El dispositivo de búsqueda se realizará los días 13 y 14 de junio y estará centrado en la búsqueda de algún tipo de pista por las zonas de Portilla de Talamanca, Arroyo Malillo o de Solana el sábado; el domingo, la zona a recorrer será la de las Lagunillas.

La asociación buscará contar con la ayuda de drones, perros cadavéricos y personal con detectores de metales, a parte de un número de entre 20 y 30 voluntarios, que se moverán a pie, según informa en un comunicado.

La batida está prevista que comience el sábado 13 de junio, a las 08,00 horas, en la plataforma de El Travieso (Candelario, Salamanca). El plan es no regresar a este punto hasta el domingo 14 por la tarde, de manera que todos los voluntarios pasarán la noche del sábado al domingo en la montaña.

José Antonio Martínez desapareció el 29 de diciembre cuando realizaba una ruta de montaña entre la segunda plataforma de El Travieso (Salamanca) y El Calvitero (Cáceres).