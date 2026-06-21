El número de trabajadores afectados por ERE en Extremadura se más que duplica en abril, hasta los 79

Archivo - Trabajadores de Nestlé protestan contra el ERE presentado por la empresa - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) en Extremadura aumentó un 139,4% en abril frente al mismo mes de 2025, hasta los 79 empleados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

Este aumento supone un incremento en términos absolutos de 46 personas. Además, todos los afectados por un ERE en abril se registraron en la provincia de Badajoz y fueron por despidos colectivos. Por sexo, 64 fueron hombres y 15, mujeres.

Con estos datos, Extremadura se sitúa entre las comunidades autónomas que registran mayor número de trabajadores afectados por ERE en España, por detrás de Aragón (+1,77,6%) y Asturias (+279,3%).

En el ámbito nacional, el número de empleados afectados por un ERE alcanzó los 7.612 en abril, lo que supone un 23,1% menos que en igual mes de 2025. Del total de afectados, 3.227 trabajadores fueron objeto de un despido colectivo, un 22,9% menos que en abril del año pasado.

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