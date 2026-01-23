Nur Saharaui anima a familias de Mérida a conocer el programa de acogida de menores que adelanta el plazo de solicitudes

Presentación de la campaña 'Vacaciones en Paz 2026', que promueve NUR Saharaui Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización NUR Saharaui Extremadura ha animado a familias de la comunidad autónoma a participar en el programa de acogida de niños y niñas de entre 10 y 12 años durante los meses de julio y agosto, que este año adelanta el plazo de presentación de solicitudes, que finaliza 28 de febrero.

El programa 'Vacaciones en Paz' tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias y alimentarias de los menores, así como fortalecer sus capacidades socioeducativas e interculturales.

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, y la presidenta de Sáhara Mérida y madre de acogida, Isabel Ibáñez, han presentado este viernes dicha campaña, para la que han señalado que se trata de una iniciativa que permite a los menores procedentes de los campos de refugiados de Tindouf disfrutar de "un respiro y un entorno seguro".

Así, Ibáñez ha indicado que actualmente hay alrededor de 200.000 refugiados en los campamentos que "no tienen la oportunidad de venir a Mérida por la falta de familias de acogida", y que, gracias a este programa, los menores pueden "disfrutar y acceder a reconocimientos médicos y a una alimentación equilibrada".

Asimismo, ha explicado que la elección de estos meses es "estratégica" debido a las altas temperaturas del desierto, y que, en edades tempranas, el impacto que se produce durante su estancia en Mérida en su desarrollo es "muy positivo".

En su intervención, la presidenta ha recalcado que las familias de acogida, especialmente las principiantes, disponen de un equipo de voluntarios de NUR Saharaui Extremadura, que les acompañará en el proceso de estancia de los menores y posterior a su marcha, así como para resolver cualquier cuestión.

Así, el objetivo es conseguir el bienestar de los menores y ser un "resguardo" para la familia de acogida y la biológica, que saben que "cuentan con una ONG que está respaldando toda la estancia de los niños en las casas de las familias extremeñas".

Por ello, ha animado a las familias a que se den la oportunidad de llamar e informarse para conocer el programa a través del teléfono y las redes sociales de NUR Saharaui Extremadura.

Ante la pregunta de los medios sobre las actividades que organizan desde la ONG, la presidenta de Sáhara Mérida, Isabel Ibáñez, ha explicado que hay una iniciativa central, la 'Convivencia Regional', donde todas las familias de Extremadura y las instituciones acuden a un "intercambio cultural para poner en común las experiencias y sus primeros días en la comunidad".

Asimismo, se organizan campamentos urbanos desde los ayuntamientos de la región, así como "quedadas" para visitar diferentes zonas de Extremadura para que "puedan conocer a otras familias".

Además, ha señalado que en 2025 llegaron a Extremadura 145 niños saharauis, con 140 familias de acogida, entre las cuales un pequeño grupo ofreció una estancia a más de un menor en sus hogares.

Finalmente, Ibáñez ha expresado su "satisfacción" por haber superado la cifra de acogida del año anterior y ha subrayado que "quieren seguir en esta carrera de fondo para aumentar el número de familias en este proyecto".

Cabe recordar que el proyecto 'Vacaciones en Paz 2026' está organizado por la Delegación Saharaui para Extremadura, por NUR Saharaui Extremadura y por el Ministerio de Juventud y Deporte de la RASD, además, cuentan con el apoyo de la institución Infancia y Familia, las Diputaciones de Cáceres y de Badajoz, y la Agencia Extremeña de Cooperación.