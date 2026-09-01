La obra de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres se licitará de nuevo por 3,3 millones, un 20% más

Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, en su despacho - EUROPA PRESS

CÁCERES 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres saldrá de nuevo a licitación con un incremento del 20% sobre el presupuesto inicial, lo que supondrá que el coste del proyecto se incremente desde los 2,7 millones hasta los 3,3 por los que se volverá a sacar a concurso, después de que la empresa que resultó adjudicataria haya renunciado a llevar a cabo las obras.

Así lo ha anunciado el alcalde Rafael Mateos, que ha avanzado que los servicios técnicos municipales han realizado una actualización de los precios que ronda los 600.000 euros, lo que supone un incremento del 20% respecto al primer presupuesto de licitación.

"Por lo tanto, una vez que esos informes se incorporen al expediente, generaremos crédito y vamos a volver a licitar con carácter inminente la actuación de Virgen de la Montaña", ha subrayado el regidor este martes en declaraciones a Europa Press.

Mateos ha explicado que debido a la situación económica, los precios aumentan desde que se redactan los proyectos hasta que se licitanlo que hace que muchas empresas no quieran presentar ofertas porque no se cubren los costes. Eso es lo que ha pasado con la empresa que resultó adjudicataria de la obra de Virgen de la Montaña, que presentó una oferta ajustada al tipo de licitación y después ha renunciado al entender que no era viable económicamente.

Esto también ha ocurrido en el caso de la reforma de la plaza de Santiago que ha quedado desierta en dos ocasiones, por lo que se volverá a sacar a licitación con una nueva actualización de los precios o con una revisión del proyecto adecuando los materiales al mercado actual.

"Hay muchísima volatilidad en el mercado ahora mismo, no solo de materiales sino también de combustibles, fundamentalmente, y por lo tanto eso hace que entre el momento en que se redactan los proyectos, se someten a información pública, se abren procesos participativos en alguno de ellos y se licita la obra y se adjudica, los precios han quedado obsoletos y por lo tanto las empresas directamente o no concurren o renuncian a las licitaciones a las que habían concurrido", ha explicado.

Esta circunstancia se une a que, en muchos casos, el proyecto no es fácil de ejecutar porque tienen mucha duración en el plazo, lo que lleva a las empresas a pensar que puede haber nuevas subidas de precios y que la obra sea de imposible ejecución.

"Esas dos obras que han quedado desiertas en las últimas semanas y que son dos obras importantes para la ciudad de Cáceres, decirles que vamos a volver a licitarlas", ha insistido el regidor cacereño.

En el caso de la plaza de Santiago, se van a solicitar los informes técnicos para "ver si hay que hacer una actualización o si hay que modificar alguna unidad de obra". Sería la segunda vez que se modifica ya que hubo que aumentar el presupuesto a los 800.000 euros (700.000 aportados por la Diputación de Cáceres y 100.000 por el ayuntamiento).

"Lo que está claro es que la retirada de determinadas unidades de obras sigue sin hacer atractiva la obra desde el punto de vista de licitaciones, por lo tanto habrá que sopesar si lo que hacemos es un modificado del proyecto o simplemente incrementar el coste del precio de licitación", ha recalcado Mateos.

PLAZA MARRÓN

En cambio, otra de los proyectos que está en marcha en la ciudad es la reforma de plaza Marrón y Camino Llano, que ya ha sido adjudicada a una de las cuatro empresas que concurrieron. "En este caso, donde el proceso ha sido mucho más rápido, donde no ha habido un proceso participativo, donde no ha habido que someterlo a información pública, entre el momento que se redacta el proyecto y se licita, el plazo es menor, y las empresas sí concurren", ha recalcado.

"En ese caso se demuestra que muchas veces el tiempo lo que hace es interferir en el precio de licitación", ha añadido Mateos, que ha insistido en que tanto la avenida Virgen de la Montaña como plaza de Santiago "son dos actuaciones estratégicas para la ciudad de Cáceres" y "prioritarias" para el equipo de Gobierno, por lo que se volverán a licitar.