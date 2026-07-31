Obras en varias carreteras de la provincia de Cáceres reforzarán la seguridad de motoristas

Carretera - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura ha iniciado las obras de mejora de la seguridad vial en varios tramos de las carreteras EX-203, EX-205, EX-208, EX-370, EX-118 y EX-386, en la provincia de Cáceres.

Esta actuación tiene como objetivo incrementar la seguridad de todos los usuarios mediante intervenciones específicas en aquellos puntos donde es necesario reforzar las condiciones de circulación.

Los trabajos incluyen la mejora del coeficiente de rozamiento transversal del firme en diversos tramos de curvas, para aumentar la adherencia del pavimento y reducir el riesgo de deslizamientos y pérdidas de control de los vehículos.

Asimismo, se está procediendo a la retirada y reposición de barreras de seguridad para incorporar sistemas de protección para motociclistas mediante barreras tipo BSM, diseñadas para reducir la gravedad de las consecuencias en caso de salida de vía.

Las obras contemplan igualmente la instalación de hitos de arista equipados con dispositivos disuasores de fauna, con el fin de disminuir el riesgo de accidentes ocasionados por la irrupción de animales en la calzada, así como la renovación de la señalización horizontal mediante el repintado de marcas viales para mejorar su visibilidad y eficacia.

Con estas actuaciones, la Junta de Extremadura busca avanzar en la mejora de la seguridad de la red autonómica de carreteras al impulsar intervenciones que contribuyen a reducir la siniestralidad, aumentar la protección de los usuarios "más vulnerables" y favorecer una movilidad "más segura".

Las actuaciones en la provincia de Cáceres corresponden al lote 1 del contrato autonómico de mejora de la seguridad viaria en puntos especiales de la red regional, con un presupuesto base de licitación de 669.675,99 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto se completa con otros dos lotes en la provincia de Badajoz, destinados a intervenir en las carreteras EX-103 y EX-112, así como en las vías EX-104, EX-105, EX-209, EX-300, EX-320, EX-322, EX-345 y EX-363, hasta alcanzar una inversión global de 2.861.474,82 euros, financiada con fondos Feder, ha informado la Junta en nota de prensa