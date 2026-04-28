La Oferta de Empleo Público de la Diputación de Badajoz para 2026 alcanza las 183 plazas, 68 de ellas de acceso libre

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, presenta la oferta de empleo público de la institución. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes, día 28, la Oferta de Empleo Público de la institución para este año 2026, compuesta por 183 plazas y que supone un aumento del 232,7 por ciento con respecto a la anterior entre 68 de acceso libre, 57 de promoción interna y 58 de cambio de régimen jurídico.

Al respecto, ha detallado sobre esta Oferta de Empleo Público que es tres veces mayor que las últimas y la más amplia que ha habido "hasta ahora", así como que está consensuada con todas las fuerzas sindicales que tienen representación en la diputación y que también son posibles dado el "buen" estado económico y financiero de la institución.

En este sentido, ha querido aprovechar para agradecer a los trabajadores del Área de Empleados Públicos y a todos los sindicatos presentes en la diputación por la labor que se ha venido realizando en las últimas semanas a través de las diferentes mesas de negociación, además del diálogo y la predisposición para llegar a un acuerdo, respecto al cual el consenso se alcanzó el pasado 31 de marzo.

"Todas las partes, en definitiva, compartimos los mismos objetivos de reforzar los servicios prestados por esta institución, de primar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y también de garantizar el derecho constitucional de acceso al empleo público", ha resaltado, junto con que esta oferta de 183 plazas supone un aumento del 232,7 por ciento con respecto a la anterior, que tenía 55 plazas, y la intención "como mínimo" es haber sacado todas las convocatorias en el plazo de un año, aunque tienen un máximo de tres años.

Por otro lado, Raquel del Puerto ha destacado que la tasa de reposición de efectivos de la diputación es del 120 por ciento, y ha remarcado la amortización de la totalidad del préstamo solicitado durante la pandemia para la recuperación de la provincia y que ha influido igualmente en esta tasa, del mismo modo que ha incidido en que el hecho de que se cuente con más personal significa que se va a tener una diputación "aún más ágil y más cercana" a los ciudadanos, lo cual les va a permitir además que refuercen todas las áreas.

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